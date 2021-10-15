 

Телескоп Hubble зафиксировал наличие воды на Европе

15.10.2021, 21:42, Новости дня
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Как сообщают представители NASA, космический телескоп Hubble сумел зафиксировать наличие воду на Европе. Разумеется, речь идет не о земном континенте, а о спутнике планеты Юпитер, к которому в последнее десятилетия приковано внимание многих астрономов.

В частности при помощи телескопа удалось обнаружить водяной пар в атмосфере Европы. Однако ученые отмечают одну странность. Молекулы воды почему-то есть только в одном полушарии данного небесного тела.

Теперь остается поискать и микроорганизмы, говорят исследователи космоса. Однако этим займутся специальные космические зонды, которые в будущем отправят к Юпитеру и на Европу. Напомним, что она по размеру является шестым спутником газового гиганта.



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