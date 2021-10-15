 

“Интеграционный долгострой”: Путин и Лукашенко могут не подписать союзные программы в ноябре

15.10.2021, 21:32, Разное
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В четверг, 14 октября, в Минске состоялось заседание совета глав министерств иностранных дел стран СНГ. Участники встречи осудили вмешательство западных политиков в дела государств Содружества. Белорусский министр Владимир Макей предложил укреплять интеграцию. Однако 28 программ Союзного государства президенты России и Белоруссии могут не утвердить 4 ноября, поскольку интеграционные карты еще не готовы.

Как сообщил дипломатический источник “Коммерсанту”, подготовка союзных программ – достаточно большая работа, которую ведомства двух стран могут не выполнить в срок. То есть, скорее всего, темпы интеграции в очередной раз замедлятся. Источник издания назвал процесс “интеграционным долгостроем”.

Напомним, на 4 ноября запланировано заседание высшего госсовета Союзного государства. В каком формате оно состоится, пока неизвестно. По словам госсекретаря СГ Дмитрия Мезенцева, все будет зависеть от эпидобстановки.

Ранее “Дни.ру” писали о заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось в пятницу, 15 октября. На нем президент России Владимир Путин большую речь: затронул тему трудовых мигрантов и рассказал о роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе.



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