Мнение: Перегрузка медсистемы в России, критическая черта и вакцина от малярии

1. В России за прошлые сутки от ковида умерли 999 человек. Это официальные данные по тем, кто обратился за медпомощью. В реальности ежедневная смертность наверняка уже давно перевалила за 1000. Пациентов с ковидом набралось уже более миллиона (!). Резервы нашей системы здравоохранения не бесконечны, уже начинают заканчиваться врачи, приходится вызывать на работу даже старшее поколение, для которого вирус наиболее опасен:

https://lenta.ru/news/2021/10/14/murasshko/

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пожилым врачам, ушедшим на самоизоляцию в связи с COVID-19 и риском для здоровья, предложили вернуться к работе. Его слова приводит РИА Новости.

Министр здравоохранения рассказал, что некоторые врачи ушли на пенсию из-за объявленных мероприятий по изоляции лиц пожилого возраста. В связи с появлением вакцины, которая помогает защитить жизнь и здоровье, уточнил Мурашко, медикам предложили вернуться на рабочие места.

Ранее глава Минздрава сообщил, что на стационары, где лечатся пациенты с коронавирусом, приходится высочайшая нагрузка. По его словам, в России свыше 1,1 миллиона пациентов лечатся от COVID-19. В связи с этим министр призвал активнее вовлекать граждан в процесс вакцинации против коронавирусной инфекции.

Судя по картинке, которую привёл в комментариях читатель hunterms, статистика крупных ковидных госпиталей говорит о том, что подавляющее большинство пациентов (90-97,5%) – это непривитые:

https://olegmakarenko.ru/2256728.html?thread=825924184#t825924184

В больницу попадают в основном те, кто заболел серьёзно. Значит, вакцина и вправду защищает подавляющее большинство вакцинированных (их сейчас более трети населения) от серьёзного течения болезни.

2. Если медицинская система будет выдерживать нагрузку, новые масштабные карантины и локдауны вводить у нас будут навряд ли:

https://lenta.ru/news/2021/10/14/usloviye/

Российские власти перейдут к жестким мерам в борьбе с COVID-19 в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных. Такое условие назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

По словам пресс-секретаря президента России, за прошедшие почти два года в стране наработан определенный опыт, вся медицинская инфраструктура мобилизована. В настоящее время появляется больше технологий и протоколов лечений, добавил Песков, отмечая, что дело не в «условной черте», после которой Кремль готов пойти на решительные меры.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что не делать прививку от COVID-19 — безответственно, «это убивает». По его утверждению, в тех субъектах, где ситуация по коронавирусу приближается к критической, власти будут принимать решения, исходя из особых полномочий.

3. Всемирная организация здравоохранения официально рекомендовала к применению первую в мире вакцину от малярии. Это событие огромной важности для Африки и прочих тропических регионов, ибо малярия, переносимая комарами, долгое время была для них тяжелой хронической напастью, затрудняющей нормальную жизнь и экономическое развитие:

https://news.un.org/ru/story/2021/10/1411352

Интересно, негры-антипрививочники, начитавшись страшилок в интернете, уже вышли на митинги против «непонятной жижи»? Или всё-таки правда, что в Африке таких дураков пока что нет: там знают тяжёлую цену эпидемий, смерть у всех перед глазами (а не за стенами госпиталей или в цифрах запутанной статистики), и в подавляющем большинстве африканских стран большинство населения поддерживает прививки – гораздо больше, чем в странах бывшего СССР?

https://olegmakarenko.ru/2147291.html