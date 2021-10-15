Упавшего с моста в центре Москвы мужчину извлекли из реки

В центре столицы из воды достали тонущего человека, его передали врачам, сообщили в пресс-службе департамента ГО ЧС и ПБ по городу.

«В пятницу вечером на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о тонущем мужчине в районе Новоспасского моста», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

Дежурные спасатели увидели уходящего под воду мужчину, его подняли на борт катера и доставили к причалу. Там его передали бригаде медиков из скорой помощи.

«С признаками переохлаждения мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами», – заключили в департаменте.