 

Упавшего с моста в центре Москвы мужчину извлекли из реки

15.10.2021, 21:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ центре столицы из воды достали тонущего человека, его передали врачам, сообщили в пресс-службе департамента ГО ЧС и ПБ по городу.

«В пятницу вечером на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о тонущем мужчине в районе Новоспасского моста», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

Дежурные спасатели увидели уходящего под воду мужчину, его подняли на борт катера и доставили к причалу. Там его передали бригаде медиков из скорой помощи.

«С признаками переохлаждения мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами», – заключили в департаменте.



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