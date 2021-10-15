 

МВД предложило разрешить россиянам с двойным гражданством управлять самолетами и кораблями

15.10.2021, 21:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМВД РФ выступило с предложением расширить список должностей, к которым будут допускать россиян с двойным гражданством, если человек по независящим от него причинам не может выйти из гражданства другой страны, говорится в проекте закона.

Предложено разрешить работы на судах, плавающих под флагом России, также становиться членом экипажа российского военного корабля, летательного аппарата госавиации, занимать пост командира гражданского воздушного судна и работать в организациях, занимающихся обеспечением безопасности.

Проект предлагает исключить право находиться на муниципальной службе, пишет ТАСС.

Отношение россиян с двойным гражданством к госслужбе будет определяться федеральными конституционными законами.

Оценивать допуск такого работника будет представитель нанимателя. Основанием может стать наличие у работника необходимой квалификации, специальных знаний, соответствующих стандартам.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан РФ со вторым гражданством 25 августа.

Ранее сообщалось, что дети от смешанных браков могут получать российское гражданство автоматически, это не будет зависеть от места рождения. Об этом говорил глава российского МИД Сергей Лавров, отметив, что гражданство ребенок должен получать в соответствии с Конституцией. 



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