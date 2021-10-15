 

Прорыв трубы в Петербурге лишил жителей двух районов холодной воды

15.10.2021, 21:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Петербурге произошла коммунальная авария, более 47,5 тыс. человек, включая почти 1 тыс. пациентов инфекционной больницы, остались без холодного водоснабжения, сообщил представитель экстренных служб.

«В результате порыва трубопровода диаметром 700 миллиметров в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга, Сестрорецке и населенном пункте Лисинос остались без холодного водоснабжения 2,6 тыс. домов с населением более 47,5 тыс. человек», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что без воды остались 46 социально значимых объектов, включая инфекционную больницу для коронавирусных больных, всего около 1 тыс. человек.

Подвоз воды уже организовали, аварийно-спасательные работы планируется закончить к 12.00 мск в субботу.



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