Times – играет в политику с пандемией — Макрона раскритиковали за планы продлить действие санитарных пропусков во Франции

Планы Эммануэля Макрона продлить действие системы санитарных пропусков во Франции до следующего лета привели в ярость оппозиционных политиков, пишет The Times. Как передаёт газета, многие парламентарии увидели в этом решении нарушение гражданских свобод французов и желание президента снять вопрос о пропусках с повестки для в преддверии выборов. При этом представители правительства предупреждают, что преждевременный отказ от пропусков может спровоцировать новую волну эпидемии в стране.



Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в игре в политику с пандемией, пишет The Times. Как передаёт газета, причиной послужили планы продлить действие системы санитарных пропусков во Франции до следующего лета.

Это предложение привело в ярость критиков схемы, а также депутатов оппозиционных партий, которые считают, что Макрон стремится избежать парламентских дебатов по спорному вопросу в преддверии весенних выборов в стране. Вместо этого парламентарии хотят, чтобы требования введения санитарных пропусков каждый раз выносились на голосование. Они также утверждают, что президент грубо нарушает гражданские свободы, пытаясь сохранить эту схему в течение ещё восьми месяцев после согласованного периода.

Как напоминает издание, пропуска, получаемые вместе с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19 были введены для взрослых французов прошлым летом. Их необходимо предъявлять перед входом в бары, кафе, рестораны, междугородние поезда, музеи, театры и кинотеатры. В общей сложности 1,8 миллионов медицинских работников и других сотрудников, контактирующих с пациентами или людьми из группы риска, не могут работать без пропуска. В прошлом месяце эта схема была распространена на детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Макрон заявил, что система доказала свою успешность, активизировав программу массовой вакцинации, которая в настоящее время обогнала британскую. По мнению чиновников, именно системе санитарных пропусков страна обязана снижением недельного уровня инфицирования во Франции до 43,5 случая на 100 тыс. человек. Для сравнения, в Великобритании речь идёт о 363,3 случая на 100 тыс. жителей.

Однако критики заявляют, что пропуска ущемляют индивидуальные свободы. Протесты против их применения, иногда перетекающие в беспорядки, проходят в стране каждые выходные с июля. Хотя в последние недели протестное движение ослабло, есть вероятность, что гнев снова вспыхнет из-за отмены бесплатных ПЦР-тестов для взрослых с завтрашнего дня, отмечает издание.

Как напоминает газета, санитарные пропуска должны были быть отменены 15 ноября, но законодательство, которое вчера было рассмотрено кабинетом министров, предоставило министрам право продлить их действие до 31 июля 2022 года. Представитель правительства заявил, что прекращение действия пропусков в следующем месяце «было бы более чем поспешным перед лицом эпидемии, которая так часто удивляла нас и которая… еще не закончена. Существует немалый риск её возрождения».

Однако критики президента утверждают, что продление действия пропусков обусловлено попыткой избежать дебатов вокруг них в будущем и надеждой, что они не всплывут во время кампании Макрона по переизбранию, замечает издание.