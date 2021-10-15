 

Мнение: Рапорт о белках

15.10.2021, 21:12, Разное
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Как итересно живут люди.
Но видимо дело было не в орехах, а каких-то грибах.

Источник: Colonel Cassad



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