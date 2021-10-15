 

Есть мужик!!! – Личное мнение

15.10.2021, 21:10, Разное
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Великолепная актриса голенькой грудкой Кристина Асмус сделала сенсационное заявление — и у неё есть мужик!

«Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной».


Фото: Соцсети

Сначала я обрадовалась за Кристинку — надо же, какое счастье! Не всё же только Гарику светить счастливым пряником, пуская слюни на молоденькую и новенькую любовь!

А потом подумала и показалось мне в словах Кристины что-то жутко знакомое.

Да-да, Анастасия Волочкова и её предполагаемый Олег.

Тоже ведь, все знакомые Насти знакомы с Олегом. Вот его нога. Вот — рука. Вот автомобиль и стакан.

Ка-а-ак?! Вы не верите в существование моего Олега? Ну вы и сволочи. Гады. Пойду написию вам под ёлочку.


Старик Зигмунд Фрейд обязательно бы что-то сказал по поводу этого фото. Фото: Соцсети

Удивительным образом совпадают выходы в свет Гарика с новой пассией и заявления о мужчине от Кристины Асмус. Гарик — в люди, Кристинка — в инстаграм про мужчину.

Три раза уже так совпало, Харламову хоть из дома не выходи.

Я верю в коллективное и бессознательное. В то, что сила мысли миллионов людей способна сотворить чудо. Давайте искренне пожелаем Асмус и её прекрасным прелестям мужика — ей надо, а другого способа нет!

Мы же не хотим, чтобы Асмус превратилась в Анастаса, верно?

Источник: Лена Миро



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