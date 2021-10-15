 

На портале “Дія” появятся сервисы для ветеранов – Минцифры

15.10.2021, 21:06, Новости дня
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Кроме того, ветеранам, в отношении которых есть данные в реестрах, будет доступен в сервисе раздел с информацией об их статусах и льготах.

“Всего в Украине более 400 тыс. участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств – примерно 1,2 млн, – отметил Федоров. – Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16”.

По словам Федорова, это “станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в “Дії”.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/439262190870364

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении “Дія” сгенерировали более 1,4 млн украинцев.

Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации Украины, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения “Дія” в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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