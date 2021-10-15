СНБО попросил Кабмин проверить работу руководства Минэкологии Украины

“Министерство на сегодня недостаточно выполняет указы президента [Украины Владимира Зеленского]. СНБО обратился к премьер-министру [Денису Шмыгалю] с просьбой рассмотреть вопрос качества работы руководства министерства на ближайшем заседании Кабмина”, – сказал Данилов.

Сейчас министерство возглавляет Роман Абрамовский. По информации профильного издания “Экополитика”, ему активно подыскивают преемника.

Контекст:

В Офисе президента рассматривают в качестве вероятной кандидатуры на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины народного депутата от “Слуги народа”, заместителя главы профильного комитета Елену Криворучкину.

Среди возможных претендентов на пост министра – глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, активист Егор Фирсов, который в 2019–2020 годах руководил Государственной экологической инспекцией, и глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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