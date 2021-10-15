В Офисе президента Украины не увидели предпосылок для отставки Тарана

“Министр обороны [Андрей Таран] был вместе с президентом [Украины Владимиром Зеленским] в составе президентской делегации, которая летала на восток Украины. Честно, ничего не указывает на то, что возможна смена министра обороны. Ничего не могу сказать по этому поводу”, – отметил он.

Контекст:

Издание “Телеграф” 6 сентября со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В их числе был Таран, а также министр социальной политики Марина Лазебная, вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, а также министр юстиции Денис Малюська.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина. Арахамия 8 октября сказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек. Эти вопросы, по его словам, планируют обсуждать в ближайшие недели.

Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук 12 октября заявила, что у нее есть амбиции стать министром обороны Украины.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 4 марта прошлого года назначила Тарана министром обороны.

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