 

В Украине с 2014 года открыто 1600 уголовных производств по статье о госизмене – секретарь СНБО

15.10.2021, 21:06, Новости дня
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По его словам, о ситуации докладывали глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Денис Монастырский.

“Начиная с 2014 года всего было 1600 дел по 111-й статье. 400 человек сегодня по этой статье в розыске, большому количеству лиц было предъявлено уже обвинение, сегодня в судах находится большое количество дел”, – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что бывший президент Виктор Янукович – не единственный топ-чиновник, который фигурирует в делах о госизмене.

“Люди, которые занимали должности президента, председателя Национального банка, министров, сотрудников других центральных органов, – они все есть в уголовном производстве, относительно них сегодня Служба безопасности проводит процессуальные действия. Вопрос становится на контроль Совета нацбезопасности и обороны, и по поручению президента это будет не последний отчет”, – объяснил Данилов.

Контекст:

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России. Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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