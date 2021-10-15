Они постоянно защищают свою точку зрения до потери памяти: признаки людей с потерянной душой

Иной раз нам приходится сталкиваться со странным поведением других людей. А иногда и сами себя ведем не лучшим образом. Оказывается, очень часто такие симптомы являются не проявлениями плохого характера, а признаками потерянной души.

Что такое потерянная душа

Речь идет о людях, которые опустили руки, поскольку не способны поддерживать связь со своей духовной стороной. Они злятся, поскольку не понимают, через что проходят и что им предстоит делать дальше. Их связь со Вселенной заблокирована, поэтому помощи и знаков ждать неоткуда. Вот почему в общении с другими людьми эти люди становятся как минимум малоприветливыми.

Вот признаки, по которым вы можете распознать людей с заблудшими душами.

Не считаются с интересами других

Есть люди, которые не воспринимают интересы других. Они не считают, что каждый имеет право на свое собственное мнение, веру, религию, вкус и пр. Им кажется, что другие люди делают все неправильно, и только они знают, как должно быть. Среди их друзей присутствуют только те, кто подпитывает их эго или с которыми они чувствуют себя комфортно (например, друг максимально бесконфликтен, поэтому соглашается со всем, что говорит и делает его приятель с заблудшей душой).

Очень часто такие люди ведут себя откровенно агрессивно, если их что-то не устраивает. Он не хотят принимать правила, выступают против ограничений, касаются запретных тем (например, религии) и начинают о них спорить. Если вы встретите такого человека, никогда не вступайте с ним в перепалку и не пытайтесь что-то доказать. Постарайтесь закончить разговор и держаться от него подальше.

Применяют защиту

Можно защищаться, когда на вас нападают. Однако люди с заблудшими душами «держат оборону» даже тогда, когда им хотят помочь. Например, вы хотите дать им совет, а они воспринимают его как оскорбление и умаление их достоинств (им кажется, что вы пытаетесь критиковать их за то, что они до этого не догадались раньше вашего совета). Поэтому даже не пытайтесь им помочь, поскольку можете остаться виноватыми.

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Совершают одни и те же ошибки

Наверняка вам встречались люди, которые совершают одни и те же ошибки. А может, вы узнали в этом описании самих себя. Людям с заблудшими душами кажется, что на этот раз все происходит совсем иначе и ошибки быть не может, поскольку они не видят очевидных фактов. Именно поэтому они чувствуют себя крайне несчастными и обиженными. Им кажется, что все, к чему они прикасаются, априори настроено против них, поэтому в жизни ничего не получается так, как хочется.

Вместо заключения

Если вы заметили такое поведение в себе, необходимо срочно позаботиться о своей душе. Нужно чаще молиться и посещать церковь, если вы являетесь верующим человеком. Также необходимо анализировать свои поступки, проводить работу над ошибками и стараться их не повторять. Очень полезно помогать другим, заниматься благотворительностью, дарить людям добро.

Если вам пришлось общаться с таким человеком, будьте к нему снисходительны. Поймите, насколько ему тяжело, пожалейте и простите. Отнеситесь к нему с добром и пониманием и, если сможете, помогите (если это не навредит вашим интересам).