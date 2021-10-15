 

Парень из Бразилии доказал, что самый простой чехол для телефона может спасти вам жизнь

15.10.2021, 21:00, Разное
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Мобильное устройство героя публикации, который проживает в Бразилии в штате Пернамбуку, способно отклонять нежелательные входящие вызовы, и на этом его возможности не заканчиваются – аппарат умеет задерживать пули.

В начале октября мужчина попал в неприятную ситуацию, связанную с ограблением. Воры использовали огнестрельное оружие, чтобы скрыться с места преступления.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они моментально вызвали скорую помощь, чтобы парню оказали неотложную помощь. Мужчину отправили в местный медицинский центр.

Врачи провели осмотр, и выяснили, что пуля не повредила тело, так как на защиту встал чехол. На кейсе был изброжен Халк, что очень даже символично. Аксессуар оказался пуленепробиваемым.

Под чехлом скрывался мобильный гаджет, экран которого был усеян мелкими трещинками, а на тыльной части красовалась большая вмятина. Но в этом случае нет причин переживать за состояние девайса, ведь если бы не устройство, бразилец мог бы умереть. Но ему удалось отделаться парой синяков.

Жертва ограбления была выписана из госпиталя сразу после обследования. Когда парень покинул стены лечебного учреждения, он решил купить пару лотерейных билетов, ведь понял, что в этот день ему везет как никогда. Но установить личность нападавших так и не удалось, и не известно, будут ли полицейские продолжать расследование.



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