Мнение: Прививки увеличивают смертность?



Вопрос стаду: не пора ли нам уволить ветеринара?

Заголовок, что называется, “кликбейтный”. Если бы я захотел разместить пост с таким заголовком на Яндекс.Дзен (слава богу, что я давно покинул эту клоаку) – пост бы наверняка потребовали удалить, а на меня, как на автора, наложили бы санкции.

Но в реальности никакого “кликбейта” нет; он никого не приманивает – он выражает самую суть поста, а точнее – наиболее вероятную гипотезу. В основе – не какие-то измышления, а открытые, опубликованные, всем доступные данные, которые обработаны простейшей математикой, доступной (во всяком случае, хочется в это верить) даже школьнику 8 класса. Я забыл – в каком классе изучают пропорции?

Скажу больше: поскольку все, о чем я скажу, УЖАСАЮЩЕ очевидно – в нормальной стране (остались ли такие) это стало бы поводом для мощного парламентского, а потом и, возможно, правительственного кризиса, вопрос из заголовка публиковался бы на первых полосах федеральных изданий… Ну просто представьте – если ответ на вопрос “да”, то жизни какого количества людей оказываются под угрозой? Особенно если учесть открыто озвученные планы правительства привить все 100% населения, включая детей?!

А теперь к делу. Рассуждения крайне простые, девочкам-гуманитариям и мальчикам-слесарям тоже можно читать.

Итак, сегодня нам озвучили очередные “ужасающие цифры” по темпам распространения ковида в России. Напомню, кто пропустил: на 15 октября 2021 года – количество заражений 32 тыс., количество смертей “от ковида” 999. Занятная цифра смертей (и по дате – ровно середина осени!) демонстрирует наличие у заказчиков публикаций своеобразного юмора (моя личная субъективная оценка).

Напомню предыдущие дни:

14 октября – заражения 31,2 тыс., смерти – 986.

13 октября – 28,7 тыс., смертей – 984.

И т.д.

Обращает на себя внимание труднообъяснимый скачок “заражений”, видимо, в ночь на 14 октября – аж на 2,5 тыс., или почти на 10%. Ну да бог с ним; я, прослушав очередной отчет об “ужасающей ситуации” по радио, вдруг уловил – заскорузлым мозгом обывателя, который, как известно, не помнит ничего более чем на полгода назад – смутную ассоциацию… Показалось, что эти цифры – 28 тыс. заражений, 29 тысяч заражений – я уже когда-то слышал. Когда?! Да не так давно – то ли в январе, то ли в декабре…

Начал искать – и точно! БЫЛО! Предложу вам, друзья, еще ряд данных, столь же простых – статистика ковида по России на декабрь прошлого, 2020 года:

19 декабря 2020 года, Россия: заражений – 28 209, смертей – 585.

20 декабря 2020 года, Россия: заражений – 28 948, смертей – 511.

21 декабря 2020 года, Россия: заражений – 29 350, смертей – 493.

22 декабря 2020 года, Россия: заражений – 28 776, смертей – 561.

И т.д.

Не надо быть матстатистиком, чтобы заметить разницу между октябрем 2021 и декабрем 2020: при почти одинаковом количестве “заражений” – порядка 30 тыс. в день – мы неожиданно имеем почти двукратную разницу по смертности! КАК ТАК, господа?! И в декабре, и спустя 10 месяцев в октябре (сейчас) у нас, как нам говорят, “заражается” в день примерно одинаковое количество людей… Но при этом почему-то умирает вдвое больше! В декабре – в среднем 500, сейчас – почти тысяча!

Это почему? Если мы принимаем все цифры за чистую монету – нам надо искать, что же изменилось за эти 10 месяцев. Что вызвало двукратное увеличение смертности при одинаковой заражаемости? Какие параметры “сдвинулись”?

Первый вариант – новый штамм. Штамм “Дельта” – уу-ууу, он такой смертоносный! СТРАННО. Что-то нигде не звучало, что этот штамм “более смертоносный”. То, что он “более заразный” – да, об этом писали везде. Вот, например, что рассказывает о “дельте” наш иноагент:

“Дельта (B.1.617.2) — это новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный и описанный в Индии. Для него характерна значительно повышенная заразность… По всей видимости, из-за этой высокой заразности вариант дельта за очень короткое время распространился в России…”

Но – в той же статье, парой абзацев ниже: “Есть предварительные данные о том, что заражение этим вариантом может чаще приводить к госпитализации, но пока нет оснований считать, что итоговая летальность среди зараженных будет выше”.

Однако, если штамм не более смертелен, чем предыдущие – что остается? Какие переменные мы не учли? ПРИВИВКИ.

В декабре прошлого года прививание в России (да и во всем мире) только-только начиналось. Сколько было привитых в РФ в декабре прошлого года? Наверно, 1-2% населения. И, как видим, смертность на 30 тыс. заражающихся в день была в районе 500.

А вот через 10 месяцев ситуация с “привитыми” изменилась. Нам говорят, что число привитых в России уже “более 30%”, то есть – выросло в 15-30 раз. И что, какой эффект? Эффект мы видим – рост смертности “от ковида” в 2 раза. Ну или ладно, не в 2… в 1,8 раза. ЕЩЕ раз повторю: это говорю не я – это прямо вытекает из опубликованной и абсолютно официальной российской ковид-статистики, доступной на десятках сайтов.

Есть ли в изложенном материал для как минимум парламентских слушаний? По-моему, да. Почешется ли хоть кто-нибудь? Ну, сами понимаете… Изменится ли оголтелая кампания под девизом “Мы хотим привить всех”? Да ни на йоту.

Что такое двукратный рост смертности? Тьфу. Разве это основание чтобы хоть что-то менять?

Напоследок – моя точка зрения, которую я никому не навязываю. Проф. Шмелев из МГУ, мой коллега, сегодня в ФБ выразил свое робкое академическое удивление этой же цифрой 999: “Более серьезный вопрос заключается в том, почему в РФ летальность (доля умерших по отношению к числу зараженных) оказывается выше едва ли не в три раза (!) по сравнению с другими странами?”

Вопрос в самом деле более чем интересный. Мой ответ – сплошная конспирология: я думаю, что российским властям кто-то приказал обмазаться фекалиями и в таком виде походить по улице – попугать прохожих; власти послушно выполняют указание – отсюда и совершенно невероятные цифры “ковидной смертности”, которые, очевидно, и дальше будут рисовать в ударном порядке. В три раза больше, чем в среднем по миру?! Ничего – сделаем и в 5!

Ну а то, что цифры в итоге перестают “биться” с предыдущими – пустяки, тем более, что при рисовке показателей это всегда почти неизбежное следствие; это ведь только правду говорить легко и приятно, а на вранье, чтобы оно было правдоподобным, надо потратить столько ментальных усилий…! И все равно где-то проколешься.

Но наши дебилы превзошли себя: стараясь всех запугать “чудовищным ковидом”, они в итоге, сами того не заметив, чудовищно дискредитировали свою же вакцину. “Что ни делает дурак, все он делает не так”.

Я всего лишь скромно постарался указать товарищам на ошибку.

UPD. Очень хороший комментарий: “Неприятное сравнение, но…

Если бы такое было бы на какой-то ферме животных, с хозяином, то, думаю, он давно бы прекратил вакцинацию и уволил ветеринара”.