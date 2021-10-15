Собчак пожаловалась в Росгвардию на слежку

Ксения Собчак обратилась в Росгвардию с подозрениями на слежку за ней неизвестными, где ей посоветовали написать заявление в органы внутренних дел.

«Действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел», – сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, передает ТАСС.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что за Собчак началась слежка после ДТП в Краснодарском крае.

Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

В среду появилось видео самой аварии. Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.

После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Собчак также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.