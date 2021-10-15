Меркель назвала новое правительство Германии проевропейским

Новое правительство Германии в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в случае его формирования будет действовать в интересах Европы, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Бельгию.

«Это будет проевропейское правительство, которое знает, что Европа значит для мира и свободы у нас», – приводит слова Меркель ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.

По ее словам, существуют ожидания, что правительство продолжит многие вещи, которые они начали, и, конечно, расставит новые акценты.

Меркель ожидает, что СДПГ, «зеленые» и либералы начнут коалиционные переговоры. «Я думаю, они это сделают», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз-90»/»Зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти к коалиционным переговорам в рамках создания нового правительства.