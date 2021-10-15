 

В Саратове изобрели новую ветровую электростанцию

15.10.2021, 20:46, Новости дня
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В саратовском Институте энергетики изобрели ветряную электростанцию. Речь идет о принципиально новой системе, которую можно использовать для обеспечения электрическим током отдельно стоящих зданий, промышленных сооружений и т.д.

По словам специалистов, на территории стран можно найти очень много объектов значительно удаленных от линий электропередач. Их владельцы либо мирятся с тем, что света у них нет и не будет, либо используют дизельные или другие автономные генераторы.

Однако лучше обеспечить такие объекты ветровыми электростанциями. Суть разработки саратовских специалистов состоит в том, что такая станция имеет модульный характер. Иначе говоря, ее легко монтировать, масштабировать и т.д.



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