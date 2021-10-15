Мнение: Баг Училка

Многие находят у себя баг Училка, но большинство не понимают, что это за баг.

Они думают, что Училка – это “давать оценки без запроса”, а запрос понимают просто, = вопрос.

На самом деле Училка оценками без запроса не исчерпывается, а иногда от этого не зависит.

Любой баг – это переход границ, то есть выход за рамки полномочий.

В случае Училки границы определяются, в основном, компетенцией.

Если вы компетентны, то можете высказать свое мнение, когда от этого мнения что-то зависит.

Запрос – фактор важный, но не достаточный и не всегда обязательный.

Можно вмешаться в ситуацию и без запроса, если есть право, шанс и желание повлиять.

Можно и на запрос промолчать, если нет права, шанса или желания влиять.

Запрос важно учитывать постольку, поскольку, обращая к вам запрос, человек чаще всего открывается вашему влиянию.

А когда запроса нет, в ответ на попытку дать совет может быть сопротивление и даже стремление сделать наоборот.

То есть запрос – это указание на то, что скорее всего влияние возможно, но отсутствие Училки это не гарантирует.

Самое главное в случае Училки – это компетенции.

Люди со стилем поведения “в каждой бочке затычка” готовы давать советы по любому поводу.

Им так важно ощущать себя умными и всеми нужными (ощущать, а не быть), что они стараются постоянно это доказывать.

Иногда они много читают, но обычно очень поверхностно, уважения ни к одной области знаний у них нет, иначе не было бы большой Училки.

Бывает иногда, что в какой-то области человек с Училкой – специалист, но, как правило, ему неохота говорить о том, что он действительно знает, или охота, но только с теми, кто специалист лучше него.

То есть Училка включается там, где человеку хочется доказать себе, что он разбирается. Если доказательства и так есть, он будет говорить о том, где доказательств его компетенции нет.

Любой баг питается тем же, чем кормится корона – иллюзиями одобрения, иллюзиями превосходства.

Выслушал кто-то Училку и вот она уже довольна собой и баг подрос, укрепился.

Возражения тоже растят этот баг, Училка распаляется, начинает спорить, а когда человек устает возражать, Училка празднует победу и растет.

Только точная пика способна немного уменьшить чужую Училку, но для пики другая сторона должны быть в границах, а это бывает не часто, потому что Училка одного провоцирует разные баги другого, и вместо пики получается скалка.

А скалки часто растят Училку, потому что вызывают стремление доказать, переспорить. Училки ходят и придумывают новые аргументы в ответ на скалки, иногда даже читают лекцию про себя, готовясь к реваншу. И баг их растет.

Если представить, как баг выглядит в поле, получится, что эмоциональное тело человека деформировано, имеет не форму шара как у гармоничной личности, а вытянуто в одну сторону и постоянно цепляет всех, всех раздражает. Даже когда человек старается быть деликатным и вежливым, его баг все равно нарушает границы людей, потому что он большой и не может вписаться в границы.

Как бы ни лебезил человек при этом, получится только противней, потому что его Училка торчит наружу. Торчащие щипцы соплями не прикрыть. А баг – это именно щипцы, но в отличие от ситуативных щипцов, которые можно отслеживать и убирать, большой баг дает щипцы, торчащие на постоянной основе.

О чем бы ни говорит такой человек, у него всегда идет фоном, что он во всем разбирается, во всем понимает на уровне специалистов и даже лучше, обо всем имеет свое мнение и рад его озвучивать и доказывать.

Часто Училки тяготеют к подробным и занудным лекциям, но не всегда. Училка может и короткие оценки давать, но это всегда оценки сверху.

Сверху – это значит, что человек оценивает не пользу предложенного продукта для себя, а качество этого продукта в принципе, будто является главным экспертом всего, будто возглавляет приемную комиссию, будто от его оценки все зависят.

Училка не скажет “мне не нравится”, она всегда скажет, что это плохо и готова объяснить, почему плохо.

Училка не скажет “мне нравится”, она объяснит, почему это объективно хорошо.

Как при всех багах у людей с багом Училка обязательно есть корона равенства, не гендерного, а профессионального.

Любая корона равенства помогает нивелировать разницу между собой и теми, чей статус выше и его хочется присвоить.

Вот почему Училки, начав изучать баги, так часто ощущают, что специалисты – Училки, они не видят разницу между собой и ими.

А точнее они делают все, чтобы эту разницу отрицать.

Корона равенства – это корона Сокровища, но та ее модификация, которая занимается уравниванием себя с неравными, когда это выгодно.

Получается, что вокруг Училки – врачи, психологи, экономисты, юристы, а она сто в одном, специалист во всех областях и может поспорить с любым, потому что где-то что-то почитала, нередко у таких же Училок.

Профессиональная литература недоступна Училкам из-за терминологии и сложности понятий, поэтому Училки всегда читают пересказ других Училок, которые читают пересказ третьих и так далее.

Получается испорченный телефон, по которому Абрам из анекдота когда-то что-то напел Саре и по сети блуждает эхо.

И вот такой осадок многие Училки с важным видом пересказывают друг другу.

Интернет – настоящее раздолье для Училок.

Здесь можно почитать и поспорить обо всем, на любую тему.

Особенно благодатная почва – социология и психология. Здесь только ленивое Сокровище – не Училка.

Как убрать этот баг из поля и перестать кормить энергией уродливый отросток-щупалец, превращающий вас в монстра?

Прежде всего нужно опознать этот баг у себя.

Но мало решить “не лезть без запроса”. Так вы немного сворачиваете щупалец, но все время поглаживаете его и подкармливаете, ожидая, когда можно развернуть его на всю катушку. Это не избавление от бага, а попытка немного прикрыть решето. Прикрывать решето тоже полезно, но не очень эффективно.

Чтобы избавиться от бага радикально, потребуется хирургическая операция.

Как вариант можно сделать такой ритуал.

Нужно подойти к книжной полке, дома, в библиотеке или в книжном магазине. На полке должны стоять серьезные, научные и научно-популярные книги, но классики или специалисты, не журналисты и не блогеры.

Журналисты и блогеры, пишущие книги, – это всегда почти Училки, они считают, что могут писать труды обо всем и очень гордятся этой своей способностью.

Есть и серьезные журналисты и блогеры, которые пишут, не выходя из сферы компетенции, пишут книги о том, что хорошо знают, но они редки.

Стоя перед такой книжной полкой, надо мысленно обратиться к авторам этих книг и всех остальных серьезных книг.

Нужно осознать, сколько труда и знаний потрачено поколениями людей на создание культуры.

Нужно сравнить себя, свою незначительность и эту громадину коллективного человеческого ума.

Нужно понять, насколько мизерную часть всего вы можете глубоко познать, если не займетесь узкой специализацией.

Все остальное читать полезно для общего развития, но вы не можете быть экспертом.

После этого надо мысленно попросить прощения за то, что вы считали себя в праве свободно рассуждать на любую тему и уверенно говорили о том, чего вы не знаете.

Эта часть – раскаяние, она помогает оценить масштаб проблемы и ухватить ее целиком, чтобы дальше отделить ее от себя.

Следующая часть – отчуждение бага, та самая операция уродливого отростка, куда идет немалая часть вашей энергии, чтобы потом портить вам жизнь.

Отчуждение происходит сразу, едва вы осознаете ненужность и уродливость бага, осознаете, что это не вы, а лишняя часть, и хотите избавиться.

Баг отваливается.

Но на его месте может тут же начать расти новый баг.

Поэтому сразу после отчуждения нужно попросить свой локус контроля сигнализировать каждый раз, когда вы хотите присвоить себе несуществующую компетенцию и посмотреть свысока на тех, кто действительно разбирается в теме, кто имеет соответствующее образование и опыт работы.

Так происходит отчуждение бага, но любая живая система инертна, так она сохраняет свою целостность. Это значит, что баг будет стремиться вернуться первое время, будет срабатывать дурная привычка, а баг – это вид привычки.

То есть подчищать отрастающий баг придется время от времени, пока ваша идентичность не привыкнет обходиться без него.

Иногда это происходит быстро, иногда баг оказывается очень упорным. Это бывает при дефиците опор и искажении настроек.

Место зачистки бага можно дезинфицировать мыслями о том, что так вы делаете свою фигуру красивей.

Это действительно сделает вас красивей, сильней, устойчивей, но придется последить за своим режимом питания.

Нельзя питаться иллюзиями компетенции там, где вы не компетентны. Нужно избавиться от стремления присваивать мнимую экспертность.

Фигура в поле тоже зависит от режима питания, только пища для фигуры в поле совсем другая.

Про питание и построение красивой и стройной фигуры в поле мы уже говорили и будем еще говорить.

Есть успехи, друзья, по борьбе с Училкой?

У некоторых этого бага вообще нет, но есть другие, у некоторых этот баг маленький, у некоторых очень большой.

Как у вас?