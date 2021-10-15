Не просто подсчет: в Госдуме назвали главную цель переписи населения в России

Помимо подсчета численности граждан Всероссийская перепись населения преследует ряд важных задач. О них рассказала депутат Госдумы, заместитель председателя думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

По словам Цунаевой, главная задача переписи – выявление нуждающихся в государственной поддержке групп и категорий граждан, которым впоследствии будет оказана адресная помощь. Кроме того, на основе полученных данных власти будут принимать решения по развитию регионов, строительству объектов инфраструктуры и изменению законодательства, сообщают “Вести Подмосковья”.

Напомним, что в России в пятницу началась Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября.