Мнение: Ракета с хохломой, почему немцы любят Ниву и цифровизация Чили

1. Дмитрий Рогозин, кажется, реализовал свою идею. Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вскоре выведет на орбиту к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-18», была украшена хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода (хохломская роспись происходит из Нижегородской области):

https://ria.ru/20211012/roskosmos-1754181193.html

Будем надеяться, что старт пройдёт успешно. Космос для нас стал уже довольно обыденной вещью, поэтому нет ничего плохого, если там иногда будут использовать рекламу или праздничные декорации, как это делают на обычном городском транспорте. Весь мир ежедневно смотрит на новые тематические картинки и специальные версии логотипа в поисковике Гугла – так называемые «дудлы», посвящённые памятным датам. Так почему бы и России время от времени не привлекать внимание раскраской своих ракет.

Впрочем, нам уже традиционно вредят и тут. Американский Фейсбук неожиданным образом воспротивился подъёму космического имиджа России:

https://www.rbc.ru/society/14/10/2021/6167c30c9a7947d90101e800

Администрация соцсети указала, что пост про хохлому на ракете «нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений». В Facebook уточнили, что отслеживают оскорбительные выражения, которые часто используют против определенных социальных групп. В итоге пост временно был недоступен к просмотру.

Позже блогер сообщил, что «Facebook узнал, что такое хохлома, вернул пост и извинился».

2. В Германии российская Лада Нива приобрела культовый статус — практически как американский мотоцикл «Харли-Дэвидсон» у нас. Компании, продающие Нивы в европейские страны, процветают:

https://www.zr.ru/content/news/931329-pochemu-nivuobozhayut-inostrantsy/

В последнее время в рунет проникает все больше переводных публикаций и видеороликов о том, каким успехом пользуется за рубежом классическая Нива, ныне Lada Niva Legend. Слава «Доктор» Байер (Slawa Doctor Beier), директор одной из многочисленных компаний, частным образом продающих Ниву в Германии, пришел на радио WDR и рассказал, почему за автомобилем закрепился статус культового и почему сегодня европейцы готовы покупать его даже по довольно высокой цене.

«Нива простая, в ней немного электроники, она работает, в принципе, без проблем. Если по старости какие-то мелочи бывают, а этого не избежать, то они стоят, не сравнить, как если Mercedes взять!..» — приводит Lada Niva Documentary перевод интервью Байера.

По его словам, многим клиентам, покупающим у него Нивы, надоели большие счета за ремонт дорогих внедорожников. Ремонт Нивы, по немецким меркам, стоит мизер. И в Германии, где Ниву называют «русским танком», она была популярна всегда. Собственный бизнес Байера начался в 2009-м с продаж в Германии ВАЗ-2105, которую пришлось доводить до норм Евро-4. Потом бизнес вырос до продаж всего заднеприводного семейства, а позже в ассортименте появилась Нива.

С 2015 года компания Байера занимается только Нивами. Здесь машины доводят в рамках европейского TÜV, продают, ремонтируют и тюнингуют по индивидуальным заказам. Среди клиентов — нивоводы не только из Германии, но и из Австрии, Швейцарии, Голландии и Бельгии.

3. Россия цифровизирует Чили:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/stolica-chili-poumnela-blagodaria-elektronike-iz-rossii-616469033051007f8e3e71ab

Столица Чили Сантьяго следует в мировом тренде, и осваивает технологию «Умный город». С 2019 года здесь идет проект по созданию единой сети «умных точек». Сейчас эта сеть покрывает один из самых элитных районов столицы коммуну Лас-Кондес.

В этом, конечно нет ничего необычного, по похожему пути идут многие города в мире. Но для Сантьяго чилийцы выбрали продукцию российской компании «Инфинет». Компания «Инфинет» базируется в Екатеринбурге и выпускает системы беспроводного широкополосного доступа..

«В одном из лучших районов Сантьяго — коммуне Лас-Кондес — оборудовали инфраструктуру «умного города». В столице Чили установили 110 «умных точек», на каждой из которых находится управляемая камера видеонаблюдения, маршрутизатор Wi-Fi, тревожная кнопка и мегафон. Управляется инфраструктура «умного города» из контрольного центра. А обеспечивают беспроводную связь каждой точки — российские устройства компании «Инфинет», которые разработаны и созданы на Урале».

В России отлично и сравнительно недорого умеют делать инфраструктуру интернета и камер видеонаблюдения. Нужно развивать это направление экспорта.