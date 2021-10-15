 

Hill – «отражает чудовищность капитализма» — в КНДР сослались на популярный сериал, чтобы обличить пороки Южной Кореи

15.10.2021, 20:24, Новости дня
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Государственный северокорейский интернет-портал Arirang Meari использовал сверхпопулярный сериал «Игра в кальмара» для критики Южной Кореи. По словам пропагандистов КНДР, эта телевизионная драма показывает, что в обществе соседнего государства «свирепствуют крайняя конкуренция за выживание и жадность», пишет The Hill.


Reuters

СМИ КНДР использовали в пропагандистских целях недавно вышедший сверхпопулярный сериал Netflix. Государственный новостной сайт Arirang Meari объявил «Игру в кальмара» отражением «печальной реальности чудовищного южнокорейского общества», пишет The Hill.

Сериал рассказывает о том, как несколько сотен людей, которые оказались «по уши в долгах», становятся участниками серии смертоносных детских игр. Победитель получает награду в миллионы долларов, а других жестоко убивают, поясняет издание.

Шоу очень быстро стало самым просматриваемым на платформе Netflix. Сериал привлёк огромную международную аудиторию, а некоторые фанаты даже воссоздали показанные в нём игры — разумеется, без убийств, отмечает The Hill.

«Телевизионная драма «Игра в кальмара» завоевала популярность среди зрителей благодаря разбору реальности капиталистического общества и Южной Кореи, где среди слабых свирепствуют крайняя конкуренция за выживание и жадность», — полагает портал Arirang Meari.

«По этой причине зрители смотрели этот сериал, который разворачивается в южнокорейском обществе с его суровым экономическим неравенством. Ведь именно в современном южнокорейском обществе количество проигравших в жёсткой конкуренции за трудовую занятость, недвижимость и акции, резко возрастает», — добавляют авторы рецензии.

Ранее в этом году Arirang Meari осудила K-pop за то, что индустрия «эксплуатирует рабский труд» исполнителей. Как известно, звёзды южнокорейской эстрады проходят несколько лет изнурительных тренировок и подготовки перед дебютом, а звукозаписывающие компании часто полностью контролируют их жизнь.

СМИ КНДР уже не первый раз ссылаются на кинопродукцию соседнего государства для его критики. Они убеждали читателей и зрителей, что оскароносная остросоциальная драма «Паразиты», которая, как и «Игра в кальмара», поднимает проблему классового неравенства, доказывает превосходство Северной Кореи над Южной, считает The Hill. 



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