«Чем успешнее страна, тем меньше там работают» — Le Figaro объяснила, почему французам не стоит переживать из-за недостатка трудолюбия

Заявление Эммануэля Макрона о том, что французы работают меньше своих европейских соседей, возмутило некоторых политиков в стране, пишет Le Figaro. Как выяснила газета, Франция действительно находится на одном из последних мест по количеству рабочих часов в год среди других европейских стран. Однако, как утверждают эксперты, это повод не для расстройства, а для гордости, ведь непродолжительность работы — признак жизни в успешной стране.



Reuters

Эммануэль Макрон, похоже, не поддерживает девиз Талейрана: «Когда я сравниваю себя с другими, я успокаиваюсь», — пишет Le Figaro, напоминая о заявлении президента, сделанном во время презентации проекта «Франция-2030»: «Когда мы сравниваем себя с другими, мы оказываемся страной, которая работает меньше, чем другие». «Неправда, неправда и ещё раз неправда. Реальность такова, что французы работают больше, чем в среднем по Европе, и они более продуктивны. Эта ложь, повторяемая на каждом шагу, служит только для того, чтобы обосновать раскол в обществе», — отреагировала на эти слова в Twitter депутат партии «Непокорённая Франция» Клементин Отэн. Действительно ли французы работают меньше, чем их европейские соседи, и в целом, чем развитые страны, объединённые в Организацию экономического сотрудничества и развития? — задаётся вопросом издание.

Согласно данным ОЭСР на 2019 год, французы работают в среднем 1511 часов в год. Это больше, чем в соседней Германии, жители которой предпочитают неполный рабочий день (1383 часа), отмечает газета. Тем не менее Франция находится на низком уровне по рабочим часам среди развитых стран и ниже среднего показателя по Европейскому союзу (1593 часа), вопреки утверждению Клементин Отэн. Если в Испании граждане работают в среднем 1688 часов в год, а итальянские работники — около 1715 часов, средний показатель по странам ОЭСР составляет 1743 часа. Жителям Греции и вовсе приходится трудиться 1920 часов в год.

«Наиболее успешные страны Европы, такие как страны Севера, те, где количество часов, выполняемых одним работником, на самом деле довольно мало. Германия последняя в рейтинге, Греция — первая», — комментирует эти данные экономист Французской обсерватории экономической коньюнктуры Матье План. Действительно, чтобы оценить сравнение Франции с соседними странами, необходимо включить данные о почасовой производительности труда одного сотрудника, отмечает издание. По данным ОЭСР, средний вклад в ВВП за один час работы во Франции оценивается в сумму $67 и находится на том же уровне, что и в Германии. Это немногим ниже, чем в Соединённых Штатах ($72), однако значительно выше среднего показателя по странам ОЭСР ($52). «Мы видим, что, когда производительность высока, продолжительность работы часто бывает небольшой», — продолжает Матье План. К примеру, вклад в ВВП одного часа работы в Греции составляет всего $34.

При этом рабочая неделя французов, работающих полный рабочий день, в среднем составляет 39 часов и близка к среднему по ЕС показателю, говорит экономист Николя Бузу. Согласно исследованию, проведённому Генеральной дирекцией Государственного казначейства в 2019 году, фактическая продолжительность рабочей недели для всех работников составляет во Франции 36,1 часа, что близко к уровню других европейских стран (36,3 часа) и выше, чем в Германии (34,3 часа). Количество праздничных дней во Франции также соответствует среднему показателю по Европе, однако у французов есть семь дополнительных дней отпуска.