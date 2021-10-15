Мнение: Когнитивная война за мозг

Примечательный материал о том, как в структурах НАТО разрабатывается концепция и технологии так называемой "когнитивной войны" (термин пересекается с так называемой "ментальной войной", о которой недавно писал советник Шойгу Ильницкий https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/336904/ – можете сами сравнить, что на эту тему пишут у нас, а что у них). В материале достаточно ясно показывается, чем "когнитивная война" отличается от обычной информационной войны".

Когнитивная война за мозг

Западные правительства в военном альянсе НАТО разрабатывают тактику “когнитивной войны”, используя предполагаемые угрозы Китая и России, чтобы оправдать ведение “битвы за ваш мозг” в “человеческой сфере”, чтобы “сделать каждого оружием”.

НАТО разрабатывает новые формы ведения войны, чтобы вести “битву за мозг”, как выразился военный альянс.

Возглавляемый США военный картель НАТО опробовал новые методы гибридной войны против своих самопровозглашенных противников, включая экономическую войну, кибервойну, информационную войну и психологическую войну.

Теперь НАТО разрабатывает совершенно новый вид боевых действий, который она назвала когнитивной войной. Описанный как “вооружение наук о мозге”, новый метод включает в себя “взлом личности” путем использования “уязвимостей человеческого мозга” для реализации более сложной “социальной инженерии”.

До недавнего времени НАТО разделяло войну на пять различных оперативных областей: воздушную, наземную, морскую, космическую и кибернетическую. Но с развитием стратегий когнитивной войны военный альянс обсуждает новый, шестой уровень: “человеческую область”.

В исследовании 2020 года, спонсируемом НАТО, об этой новой форме ведения войны четко поясняется: “В то время как действия, предпринимаемые в пяти областях, выполняются для того, чтобы оказать влияние на сферу человека, цель когнитивной войны состоит в том, чтобы сделать каждого оружием”.

“Мозг станет полем битвы 21 века”, – подчеркивается в докладе. “Люди-это спорная область”, и “будущие конфликты, скорее всего, произойдут среди людей сначала в цифровом виде, а затем физически в непосредственной близости от центров политической и экономической власти”.



Спонсируемое НАТО исследование когнитивной войны 2020 года

В то время как исследование, поддержанное НАТО, настаивало на том, что большая часть его исследований по когнитивной войне предназначена для оборонительных целей, оно также признало, что военный альянс разрабатывает наступательную тактику, заявив: “Человек очень часто является главной уязвимостью, и это следует признать, чтобы защитить человеческий капитал НАТО, но также и чтобы иметь возможность извлечь выгоду из уязвимости наших противников”.

С пугающей откровенностью в докладе прямо говорится, что “цель когнитивной войны-нанести вред обществу, а не только военным”.

Поскольку все гражданское население находится под прицелом НАТО, в докладе подчеркивается, что западные военные должны более тесно сотрудничать с научными кругами, чтобы вооружить социальные и гуманитарные науки и помочь альянсу развить свой потенциал в области когнитивной войны.

В исследовании этот феномен описывался как “милитаризация науки о мозге”. Но представляется очевидным, что развитие НАТО когнитивной войны приведет к милитаризации всех аспектов человеческого общества и психологии, от самых интимных социальных отношений до самого разума.

Такая всеобъемлющая милитаризация общества отражена в параноидальном тоне спонсируемого НАТО доклада, в котором предупреждается о “внедренной пятой колонне, где каждый, сам того не ведая, ведет себя в соответствии с планами одного из наших конкурентов”. Исследование ясно показывает, что этими “конкурентами”, якобы эксплуатирующими сознание западных диссидентов, являются Китай и Россия.

Другими словами, этот документ показывает, что деятели военного картеля НАТО все чаще рассматривают свое собственное внутреннее население как угрозу, опасаясь, что гражданские лица могут быть потенциальными китайскими или российскими спящими ячейками, подлыми “пятыми колоннами”, которые бросают вызов стабильности “западных либеральных демократий”.

Разработка НАТО новых форм гибридной войны происходит в то время, когда военные кампании государств-членов нацелены на местное население на беспрецедентном уровне.

"Гражданин Оттавы" сообщил https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/military-leaders-saw-pandemic-as-unique-opportunity-to-test-propaganda-techniques-on-canadians-forces-report-says в сентябре этого года, что Объединенное оперативное командование канадских вооруженных сил воспользовалось пандемией Covid-19, чтобы вести информационную войну против собственного внутреннего населения, опробовав тактику пропаганды на гражданских лицах Канады.

Внутренние отчеты, спонсируемые НАТО, предполагают, что это раскрытие – лишь начало волны новых нетрадиционных методов ведения войны, которые западные военные используют по всему миру.

В Канаде проходит ‘Инновационный вызов НАТО’ по когнитивной войне

Дважды в год НАТО проводит “мероприятие в стиле питчинга”, которое она называет “Инновационным вызовом”. Эти кампании – одна из которых проводится весной, а другая – осенью, чередующимися государствами-членами – призывают частные компании, организации и исследователей помочь разработать новую тактику и технологии для военного альянса.

Проблемы, подобные аквариуму с акулами, отражают преобладающее влияние неолиберальной идеологии внутри НАТО, поскольку участники мобилизуют свободный рынок, государственно-частное партнерство и обещание денежных призов для продвижения повестки дня военно-промышленного комплекса. Инновационный вызов НАТО осенью 2021 года проводится Канадой и называется “Невидимая угроза: инструменты противодействия когнитивной войне”.

“Когнитивная война стремится изменить не только то, что люди думают, но и то, как они действуют”, – написало канадское правительство в своем официальном заявлении по этому вызову. “Атаки на когнитивную область включают интеграцию кибернетических, дезинформационных/дезинформационных, психологических и социально-инженерных возможностей”.

Пресс-релиз Оттавы продолжил: “Когнитивная война позиционирует разум как боевое пространство и спорную область. Его цель состоит в том, чтобы посеять диссонанс, спровоцировать противоречивые рассказы, поляризовать мнения и радикализировать группы. Когнитивная война может мотивировать людей действовать таким образом, чтобы разрушить или расколоть в остальном сплоченное общество”.

Канадские военные чиновники, поддерживаемые НАТО, обсуждают когнитивную войну на панельном мероприятии

Информационно – пропагандистская группа под названием Ассоциация НАТО Канады мобилизовалась для поддержки этой инновационной задачи, тесно сотрудничая с военными подрядчиками, чтобы привлечь частный сектор к инвестициям в дальнейшие исследования от имени НАТО-и своей собственной прибыли.

Хотя Канадская ассоциация НАТО (NAOC) технически является независимой неправительственной организацией, ее миссия заключается в продвижении НАТО, и организация может похвастаться на своем веб-сайте: https://natoassociation.ca/about-us/ “НАОК имеет прочные связи с правительством Канады, включая министерств по глобальным вопросам и Министерство национальной обороны”.

В рамках своих усилий по продвижению канадского инновационного вызова НАТО NAOC провел 5 октября панельную дискуссию по когнитивной войне.Исследователь, написавший окончательное исследование 2020 года по когнитивной войне, спонсируемое НАТО, Франсуа дю Клюзель, принял участие в мероприятии вместе с канадскими военными офицерами, поддержанными НАТО.



5 октября состоялась дискуссионная группа по когнитивной войне, организованная Канадской ассоциацией НАТО

За работой группы наблюдал Роберт Бейнс, президент Канадской ассоциации НАТО. Модератором выступил Гаррик Нгаи, руководитель отдела маркетинга в оружейной промышленности, который является советником Министерства национальной обороны Канады, вице-президентом и директором NAOC.

Бейнс открыл мероприятие, отметив, что участники обсудят “когнитивную войну и новую область конкуренции, в которой государственные и негосударственные субъекты стремятся влиять на то, что думают люди и как они действуют”. Президент NAOC также с радостью отметил выгодные “возможности для канадских компаний”, которые сулит этот инновационный вызов НАТО.

Исследователь НАТО описывает когнитивную войну как "способы нанесения вреда мозгу"

Дискуссионная группа 5 октября началась с Франсуа дю Клюзеля, бывшего французского военного офицера, который в 2013 году помог создать Инновационный центр НАТО https://act.nato.int/innovationhub (iHub), которым он с тех пор управляет с его базы в Норфолке, штат Вирджиния.

Хотя iHub настаивает на своем веб-сайте по юридическим причинам, что “мнения, выраженные на этой платформе, не являются точками зрения НАТО или какой-либо другой организации”, организация спонсируется Командование по трансформации союзников https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52092.htm (ACT), описанным как “одно из двух стратегических командований во главе структуры военного командования НАТО”. Таким образом, Инновационный центр действует как своего рода внутренний исследовательский центр НАТО или мозговой центр. Его исследования не обязательно являются официальной политикой НАТО, но они напрямую поддерживаются и контролируются НАТО.

В 2020 году Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации (SACT) поручил дю Клюзелю, как руководителю iHub, провести шестимесячное исследование когнитивной войны. Дю Клюзель подвел итоги своего исследования на панели в октябре этого года. Он начал свое выступление, отметив, что когнитивная война “прямо сейчас является одной из самых горячих тем для НАТО” и “стала повторяющимся термином в военной терминологии в последние годы”. Хотя Дю Клюзель и был французом, он подчеркнул, что стратегия когнитивной войны “в настоящее время разрабатывается моим командованием здесь, в Норфолке, США”.

Менеджер инновационного центра НАТО выступил с презентацией PowerPoint и открыл ее провокационным слайдом, в котором когнитивная война описывалась как “Битва за мозг”. “Когнитивная война-это новая концепция, которая начинается в информационной сфере, то есть своего рода гибридная война”, – сказал дю Клюзель.

“Все начинается с гиперсвязи. У каждого есть сотовый телефон, – продолжил он. “Все начинается с информации, потому что информация – это, если можно так выразиться, топливо когнитивной войны. Но это выходит далеко за рамки исключительно информации, которая является самостоятельной операцией – информационная война – это самостоятельная операция”.

Когнитивная война пересекается с крупными технологическими корпорациями и массовой слежкой, потому что “все дело в использовании больших данных”, – объяснил дю Клюзель. “Мы производим данные везде, куда бы мы ни пошли. Каждую минуту, каждую секунду мы выходим в Интернет. И это чрезвычайно легко использовать эти данные, чтобы лучше узнать вас и использовать эти знания, чтобы изменить ваше мышление”.

Естественно, исследователь НАТО утверждал, что иностранные “противники” являются предполагаемыми агрессорами, использующими когнитивную войну. Но в то же время он дал понять, что Западный военный альянс разрабатывает свою собственную тактику.

Дю Клюзель определил когнитивную войну как “искусство использования технологий для изменения восприятия человеческих целей”.

Эти технологии, отметил он, включают области NBIC – нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и когнитивные науки. Все вместе “это создает своего рода очень опасный коктейль, который может еще больше манипулировать мозгом”, – сказал он.

Дю Клюзель продолжил объяснять, что экзотический новый метод атаки “выходит далеко за рамки” информационной войны или психологических операций (psyop).

“Когнитивная война-это не только борьба с тем, что мы думаем, но это скорее борьба с тем, как мы думаем, если мы сможем изменить образ мышления людей”, – сказал он. “Он намного мощнее и выходит далеко за рамки информационной [войны] и психопатологии”.

Де Клюзель продолжил: “Крайне важно понимать, что это игра на нашем познании, на том, как наш мозг обрабатывает информацию и превращает ее в знания, а не только игра на информации или на психологических аспектах нашего мозга. Это не только действие против того, что мы думаем, но и действие против того, как мы думаем, как мы обрабатываем информацию и превращаем ее в знания”. “Другими словами, когнитивная война-это не просто другое слово, другое название информационной войны. Это война с нашим индивидуальным процессором, нашим мозгом”.

Исследователь НАТО подчеркнул, что “это чрезвычайно важно для нас в вооруженных силах”, потому что “у него есть потенциал, разрабатывая новое оружие и способы нанесения вреда мозгу, он может задействовать нейробиологию и технологии во многих, многих различных подходах к влиянию на экологию человека… потому что вы все знаете, что очень легко превратить гражданскую технологию в военную”.

Что касается того, кто может быть целью когнитивной войны, дю Клюзель показал, что целью могут стать все и каждый.

“Когнитивная война имеет универсальный охват, начиная с отдельного человека и заканчивая государствами и многонациональными организациями”, – сказал он. “Его сфера деятельности носит глобальный характер и направлена на захват контроля над людьми, как гражданскими, так и военными”. И частный сектор имеет финансовую заинтересованность в продвижении исследований когнитивной войны, отметил он: “Огромные мировые инвестиции, сделанные в нейробиологию, свидетельствуют о том, что когнитивная область, вероятно, станет одним из полей сражений будущего”.

Развитие когнитивной войны полностью трансформирует военный конфликт, каким мы его знаем, сказал дю Клюзель, добавив “третье важное боевое измерение современного поля боя: к физическому и информационному измерению теперь добавляется когнитивное измерение”.

Это “создает новое пространство конкуренции за пределами того, что называется пятью областями операций – или наземными, морскими, воздушными, кибер-и космическими областями. Война на когнитивной арене мобилизует более широкий спектр боевых пространств, чем это могут сделать только физические и информационные измерения”.

Короче говоря, сами люди являются новой спорной областью в этом новом режиме гибридной войны, наряду с сушей, морем, воздухом, киберпространством и космическим пространством.

(с) Бен Нортон

https://www.zerohedge.com/geopolitical/natos-plans-hack-your-brain – цинк

https://thegrayzone.com/2021/10/08/nato-cognitive-warfare-brain/ – первоисточник

https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-01/20210122_CW%20Final.pdf – само исследование можно скачать по ссылке

Еще из интересного в остальной части материала:

1. Развитие способностей наносить вред когнитивным способностям противников будет необходимостью. Другими словами, НАТО нужно будет получить возможность защитить свой процесс принятия решений и сорвать процесс противника.

2. Любой пользователь современных информационных технологий является потенциальной мишенью. Он нацелен на весь человеческий капитал нации.

3. Помимо потенциального выполнения когнитивной войны в дополнение к военному конфликту, она также может проводиться в одиночку, без какой-либо связи с участием вооруженных сил. Более того, когнитивная война потенциально бесконечна, поскольку не может быть никакого мирного договора или капитуляции для такого типа конфликта.

4. Точно так же, как этот новый режим боя не имеет географических границ, он также не имеет ограничений по времени: “Это поле боя является глобальным через Интернет. Не имея ни начала, ни конца, это завоевание не знает передышки, прерываемое уведомлениями с наших смартфонов, в любом месте, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю”.

5. Некоторые страны НАТО уже признали, что нейробиологические методы и технологии обладают высоким потенциалом для оперативного использования на различных предприятиях в области безопасности, обороны и разведки.

6. Хотя ряд стран проводили и в настоящее время проводят нейробиологические исследования и разработки в военных целях, возможно, наиболее активные усилия в этом отношении были предприняты Министерством обороны Соединенных Штатов; наиболее заметные и быстро развивающиеся исследования и разработки проводятся Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) и Деятельностью по проектам передовых исследований в области разведки (IARPA)”.

7. В докладе цитируется генерал-майор США Роберт Х. Скейлс, который резюмировал новую боевую философию НАТО: “Победа будет определяться в большей степени с точки зрения захвата психокультурных, а не географических высот”.

8. Если кинетическая сила не может победить врага, то психология и связанные с ней поведенческие и социальные науки могут заполнить пустоту. Использование социальных наук будет иметь центральное значение для разработки Плана операций в области людских ресурсов. Он будет поддерживать боевые операции, предоставляя потенциальные направления действий для всей окружающей человеческой среды, включая силы противника, а также определяя ключевые человеческие элементы, такие как Когнитивный центр тяжести, желаемое поведение в качестве конечного состояния.

9. Все академические дисциплины будут вовлечены в когнитивную войну, а не только естественные науки. “В вооруженных силах для сотрудничества с военными как никогда потребуются знания в области антропологии, этнографии, истории, психологии и других областях.

10. Сегодняшний прогресс в нанотехнологиях, биотехнологиях, информационных технологиях и когнитивных науках (NBIC), подкрепленный, казалось бы, неудержимым маршем триумфальной тройки, состоящей из Искусственного интеллекта, Больших данных и цивилизационной”цифровой зависимости", создал гораздо более зловещую перспективу: встроенную пятую колонну, где каждый, сам того не подозревая, ведет себя в соответствии с планами одного из наших конкурентов.

11. Современная концепция войны заключается не в оружии, а в влиянии. Победа в долгосрочной перспективе будет по-прежнему зависеть исключительно от способности влиять на когнитивную область и изменять ее".

12. Когнитивная война вполне может быть недостающим элементом, который позволяет перейти от военной победы на поле боя к прочному политическому успеху. Человеческая область вполне может быть решающей областью, в которой многодоменные операции достигают решающего эффекта. Пять первых доменов могут дать тактические и оперативные победы; только человеческий домен может добиться окончательной и полной победы”.

13. Давно прошли те времена, когда война велась за то, чтобы получить больше земли. Теперь новая цель состоит в том, чтобы изменить идеологию противников, что делает мозг центром тяжести человека. И это делает человека предметом спора, а разум становится полем битвы. Когда мы говорим о гибридных угрозах, когнитивная война является наиболее продвинутой формой манипуляции, наблюдаемой на сегодняшний день. Она направлена на то, чтобы влиять на принятие решений отдельными лицами и “влиять на группу людей на их поведение с целью получения тактического или стратегического преимущества.

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