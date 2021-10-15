Ромка-сутяжка – Личное мнение

Гастарбайтер артистки Макеевой подал иск на бывшую жену, чтобы та платила алименты на их 16-летнего сына.



Фото: Соцсети

Также Ромка «Дерзкий цитрус» не готов платить алименты в размере 50 тысяч на троих детей, оставшихся жить с матерью, и пытается оспорить решение суда.

Об этом заявила Светлана Малькова:

Рома настаивает на своем: не согласен с суммой алиментов в 50 тысяч рублей на троих детей… Но это еще не все. Роман также подал на меня два иска. И один иск – это алименты на содержание Андрея. Тут я уже не готова комментировать.

Смотрю я на всё это и оторопь берёт.

Макеева, зачем тебе оно надо? Вот правда. Какая такая любовь?

У тебя есть квартира, какие-никакие (больше всё-таки никакие) роли. С голоду не умрёшь. Без крова на улице не останешься. И даже на ботокс в лоб заработаешь сама.

Нужен ребёночек — залети от 22-летнего парня ростом 190 см с косой саженью в плечах, а не вот это вот всё в виде Малькова росточком с сидячего кота. Вопрос же просто решается.

Зачем тебе этот комичный Ромка, который подаёт иски на мать своих детей и жмёт несчастный полтос на троих ребятишек? Логика, здравый смысл, ау! Где вы там потерялись?

Насть, ты серьёзно не понимаешь, как выглядишь со стороны? Даже я тебя пожалела.

Я тебя не осуждаю, правда. Мне тебя искренне жаль, и вот это уже — плохой для тебя показатель.

Ты не думала о том, что рано или поздно наступит момент, когда иск от Ромки-сутяжки прилетит и тебе? Ты хоть в квартире-то его не прописывай да крупные покупки не делай до того, как с ним разведёшься. От всей души совет. Вот правда.

А вы бывали в отношениях с человеком, который плохо поступил по отношению к бывшему или бывшей? Чем дело кончилось? История повторилась?

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