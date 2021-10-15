 

“Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать”. Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем

15.10.2021, 20:12, Новости дня
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“Я такая мать, что выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей до последнего будет соломинку протягивать. И вот он ловит на лету выброшенных детей, а я выбиваю из рук соломинку”, – призналась Пятова.

Она уточнила, что несмотря на ссоры, они с мужем умеют держать баланс.

“И только благодаря двум нашим противоположным натурам у нас крепкая семья и прекрасные дети. Правда, милый? Конечно, кипим мы недолго. Как думаете, кто первый идет на примирение? Я или Андрей?” – спросила в конце поста жена футболиста.

В комментариях большая часть подписчиков уверены, что первым на примирение идет Пятов.

“Если у вас такой стальной характер даже по отношению к детям, то, скорее всего, Андрей”, – написала nataliadovha91.

“Неважно кто, главное – что идете на примирение”, – считает lenchik.don.

“Какие красивые”, – оставила комментарий _miss_girl_10_.

“А ведь так почти всегда: два разных темперамента ужиться могут, но если два одинаковых – редко”, – отметила juliavet_93.

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A post shared by юлия пятова (@piatova)

Контекст:

Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых детей: троих девочек – Дашу, Милану и Майю – и сына Льва, который родился два с половиной года назад.

Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий “Шахтер” футболист перешел из полтавской “Ворсклы” в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе “Шахтера” он выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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