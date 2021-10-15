В Офисе президента Украины назвали основной критерий для ужесточения карантинных ограничений

“Ключевой критерий, по которому вводят карантинные ограничения в стране, – это не суточный прирост больных и их общее количество, а количество занятых мест с кислородом в больницах. Только 3% больных COVID-19 вакцинированы. Логика очень простая: вакцинируетесь и не болеете. Если болеете, то в легкой форме и не занимаете койки с кислородом”, – сообщил пресс-секретарь Зеленского.

По его словам, государство делает все возможное для успешной вакцинации. Сейчас основное внимание уделяют нарушителям, которые подделывают сертификаты и ПЦР-тесты, добавил Никифоров.

“Над этим усиленно работают правоохранительные органы”, – заключил он.

Контекст:

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. Остальные регионы ранее соответствовали “желтому” уровню. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций также внесла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую области в зону “красного” уровня эпидемической опасности COVID-19.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.

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