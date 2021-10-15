 

В Офисе президента Украины назвали основной критерий для ужесточения карантинных ограничений

15.10.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ключевой критерий, по которому вводят карантинные ограничения в стране, – это не суточный прирост больных и их общее количество, а количество занятых мест с кислородом в больницах. Только 3% больных COVID-19 вакцинированы. Логика очень простая: вакцинируетесь и не болеете. Если болеете, то в легкой форме и не занимаете койки с кислородом”, – сообщил пресс-секретарь Зеленского.

По его словам, государство делает все возможное для успешной вакцинации. Сейчас основное внимание уделяют нарушителям, которые подделывают сертификаты и ПЦР-тесты, добавил Никифоров. 

“Над этим усиленно работают правоохранительные органы”, – заключил он.

Контекст:

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. Остальные регионы ранее соответствовали  “желтому” уровню. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций также внесла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую области в зону “красного” уровня эпидемической опасности COVID-19.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Врио губернатора Гольдштейн одержал победу на выборах в ЕАО

23.06 / Вынесен приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

23.06 / “Его роль – торговля воздухом”. Коболев и Зеркаль – о последней части “пленок Медведчука” и его участи в переговорах по газу

24.06 / В московском центре для больных коронавирусом произошел пожар

20.07 / Путин рассказал об отношении к Крыму бывшего руководства Украины

27.01 / Компания Sony может возобновить производство небольших смартфонов Xperia Compact

30.05 / В компании Sony рассказали о масштабе инвестиций в стратегические проекты

09.03 / Премьер-министр Таиланда распылил антисептик на журналистов из-за неудобных вопросов

04.10 / В Нагорном Карабахе уверены, что его независимость принесет мир

02.10 / Верещук: Я берегу политическую девственность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика