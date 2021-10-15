СНБО утвердил план обороны Украины

“Был утвержден – впервые в истории современной Украины – план обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством”, – сказал он.

По словам секретаря СНБО, есть “четкое понимание”, какие органы должны работать “в случае ситуации”, а также каким способом будут привлекаться представители территориальной обороны.

Данилов назвал план “первым фундаментальным документом”.

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