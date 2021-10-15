 

Кремль показывает нежелание проводить встречу в нормандском формате – Никифоров

15.10.2021, 20:12, Новости дня
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“Зеленский, [канцлер Германии Ангелa] Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон хотят провести встречу на высшем уровне. У Меркель не так много осталось времени на посту канцлера. Слышим заявления от российской стороны о том, что там такого желания нет. Вроде бы звучало, что могли бы встретиться на уровне министров, но официальной готовности из России по этому поводу не приходило”, – пояснил он.

Никифоров добавил, что новой информации об организации встречи Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. “Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии “Нормандской четверки”, – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД “Нормандской четверки” возможна в ближайшие недели.

В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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