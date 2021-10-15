Суд в Рязани арестовал отчима погибшего подростка по делу о ритуальном убийстве

Советский районный суд Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка, а также его знакомую женщину, они являются подозреваемые по делу о ритуальном убийстве.

«Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сказал судья Юрий Тюрин. К материалам дела приобщили выписки из очной ставки подозреваемых и протоколов допроса, передает РИА «Новости».

Судья заявил, что, по словам бывшего отчима, его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело мальчика, но не убивать его. Именно она, по словам мужчины, пошла в дом. Сама подозреваемая заявила, что ее подставили.

Она утверждает, что они поехали в дом «что-то взять», сама она осталась в машине, а мужчина пошел в жилище, а позже вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где была кровь.

Представитель СУСК отметил на заседании, что подозреваемые действовали «умышленно и целенаправленно», «из-за личных неприязненных отношений».

По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. По факту исчезновения было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело подростка нашли в лесу 13 октября с признаками насильственной смерти. Следователи установили причастность к убийству бывшего отчима мальчика 1969 года рождения и жительницы Московской области 1992 года рождения, имеющей разряд мастера спорта по ачери-биатлону.