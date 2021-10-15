Украина ввела санкции против организаторов выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе

Украинский совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил персональные санкции в отношении людей, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбассе, сообщают украинские СМИ.

В ходе заседания СНБО утвердил персональные санкции в отношении 237 человек, участвовавших в голосовании в Госдуму РФ и организовывавших выборы в Донбассе и Крыму, передает «Страна.ua».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму РФ на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму.

17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.