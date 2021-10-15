Пингвины оказались способнее, чем о них думали

Порой пингвины напоминают внешне людей во фраках. Но это не единственная схожесть между нами и птицами. Как оказалось, пингвины тоже узнают друг друга по внешнему виду и даже по голосу. Это довольно-таки странно, говорят ученые. Ведь большинство представителей животного мира идентифицируют своих сородичей преимущественно по запаху.

В последний раз экспедиция на самый юг Африки была организована в одном и итальянских университетов. Группа ученых под руководством Луиджи Бачиадонна отправилась туда специально для изучения местных пингвинов.

Сделанное открытие позволит лучше понять манеру поведения пингвинов. Кстати, также по внешнему виду узнают друг друга вороны, отмечают ученые.