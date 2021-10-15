Эксперт рассказал, почему россияне не получили Нобелевскую премию по физике

Как известно, в этом году Нобелевская премия по физике была присуждена троим ученым, которые разработали новаторскую методику моделирования погодных условий и в целом климата Земли. Но среди них нет представителей российской науки.

Почему ста случилось, пояснил доктор наук Александр Медвинский. По его словам, ранее подобные моделирования делали в Институте прикладной математике и некоторых других вузах. Но в последнее время к этим темам ученые несколько охладели, да и финансирования на них государство не выделяет.

Вообще-то, климат на территории РФ настолько нестабильный и непредсказуемые, что всерьез делать прогнозы более чем на неделю вообше нет никакого смысла, говорит ученый. Это же не Сахара, где и без новых методик можно было знать, какая погода будет черед полгода.