Мнение: Финальное испытание

Завтра последний день курса “Психоалхимия. Траблшутинг” и финальное испытание.

Результаты финального испытания будут внесены в общую таблицу, в ту самую, где отражены результаты всех тестирований по системе Психоалхимия.

То есть финальное испытание на курсе будет примерно таким же тестированием, как были другие.

Баллы, которые участники курса получали во время всех квестов, нигде фигурировать не будут, они были нужны для самопроверки, входили в учебный процесс.

А вот на финальном тестировании участники получат те баллы, которые попадут в таблицу и лучшим будут присвоены номерные сертификаты, как всегда.

В отличие от тестирований, которые проводились в определенное время и длились от полутора до двух с половиной часов, проходить финальное испытание можно будет весь день. С 00.01 по Москве 16-го октября до 23.59.

Финальное испытание будет похоже на те 13 квестов, которые участники проходили на курсе, это тоже будет диалог героев.

Однако в отличие от квестов ответ вы не будете видеть сразу, он будет касаться не выбора хода. Точнее не совсем.

Заданий будет 12.

Обсуждать пройденное испытание с другими участниками до 17-го октября нельзя, но это и бесполезно.

Это ничего никому не даст, а только помешает.

Вы можете проходить испытание в течение всего завтрашнего дня или быстро, в любое время.

Но выбрать ответ из 4 вариантов можно будет только один раз. Вернуться к заданию снова будет уже нельзя.

В этом еще одно отличие от наших привычных тестирований. И сходство с квестами курса.

Вы должны хорошо подумать, выбрать ответ и перейти к следующему куску диалога и следующему заданию теста.

Не показывайте знакомым продолжения диалога, это их собьет с толку.

Постарайтесь все пройти испытание в равных условиях, по-честному, иначе у вас непременно будут сожаления.

В течение пары дней после испытания мы обработаем результаты. На это может уйти времени больше, чем после тестирований.

“Орденские планки” будут обновлены через неделю или две.

Я объявлю в блоге, когда результаты появятся в таблице. И мы как всегда будем поздравлять победителей.

Как настроение, друзья? Готовы к финальному испытанию?