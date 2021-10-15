 

Педофил набросился на 13-летнюю девочку в метро Петербурга

15.10.2021, 19:44, Разное
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В Санкт-Петербурге мужчина средних лет домогался до 13-летней девочки в метро. Он начал приставать к ребенку в вагоне поезда.

Инцидент произошел во время движения состава между станциями “Ладожская” и “Проспект Большевиков”. Девочке удалось отбиться от педофила и сбежать, после чего ее отец обратился в полицию. Благодаря составленному потерпевшей фотороботу правоохранители смогли задержать подозреваемого уже на следующее утро. Им оказался житель Красносельского района, работавший инженером. В его телефоне обнаружили фото разных детей, а также детскую порнографию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о развратных действиях, сообщает телеканал “Царьград”.



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