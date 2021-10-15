 

Впервые с лета 2020-го: курс доллара опустился ниже 71 рубля

15.10.2021, 19:44, Разное
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В пятницу, 15 октября, доллар упал ниже 71 рубля. К 18:30 американская валюта торговалась на уровне 70,91 рубля. Евро, к слову, тоже снижается, но не так ощутимо (82,26).

Такого падения курса доллара не было с июля 2020 года. Эксперты объясняют укрепление рубля благоприятной конъюнктурой на сырьевом рынке. Сейчас баррель нефти марки Brent стоит почти 85 долларов.

Кстати, рубль – единственная из основных мировых валют, которая укрепилась к доллару в данный момент. Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов связывает динамику российской валюты в том числе с повышением ключевой ставки Центробанком. В беседе с LIFE эксперт упомянул и приток иностранного капитала в ОФЗ, что тоже благоприятно сказалось на рубле.

Экономист Андрей Колганов считает, что большего падения доллара ожидать не стоит, поскольку американская валюта колеблется “в узком коридоре”. Однако эксперт в беседе с “Прайм” отметил непредсказуемость валютного рынка. Действительно, из-за этого делать точные прогнозы невозможно.

Ранее старший экономист аналитического управления “Открытие Research” банка “Открытие” Максим Петроневич заявил, что рубль начнет ослабевать через год. Согласно прогнозу экономиста, к середине 2022-го доллар будет стоить 71-72 рубля, после чего американская валюта значительно подорожает.



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