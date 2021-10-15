 

Мнение: Карантин и перепись

15.10.2021, 19:36, Разное
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Росстат дал старт всероссийской переписи населения в пятницу, 15 октября. Об этом объявил руководитель Росстата Павел Малков, сообщает ТАСС.

Странная история. С одной стороны власть заявляет о критической ситуации с заболеваемостью и призывает соблюдать карантинные правила, с другой — массовые заходы переписчиков по домам и квартирам. Это тот самый случай, когда одна рука не понимает, что делает другая.

Напрашивается логичный вывод: на самом деле заявления о страшных угрозах и невероятной заболеваемости — это просто элемент террора с целью вынудить людей, не задаваясь вопросами, бежать на прививочный участок. План по уколам сам себя не выполнит.

При этом в реальном пространстве ничего особенного не происходит. Да, есть стандартный сезонный всплеск заболеваемости, но он был всегда в это время, и как-то обходились без чрезвычайных мер. Поэтому перепись, которая была запланирована достаточно давно, и проводится: нет никаких особых причин, чтобы ее отложить

Источник: Эль Мюрид



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