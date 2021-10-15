 

Мнение: Дальневосточный инцидент

15.10.2021, 19:26, Разное
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К вопросу о том, что визит Нуланд что-то принципиально меняет в Холодной войне между РФ и США.
Американский флот буднично устроил очередную провокацию на наших дальневосточных морских границах, попытавшись без разрешения зайти в российские территориальные воды.  Тихоокеанцы успешно справились с задачей вытеснения американского эсминца.

«Адмирал Трибуц», находившийся неподалеку, предупредил по международному каналу связи эсминец о недопустимости таких действий. Также американскому кораблю сообщили, что тот находится в закрытом для судоходства районе, поскольку там проводятся артиллерийские стрельбы в рамках «проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2021».

«После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – добавили в министерстве.

«Адмирал Трибуц» действовал в рамках международных правил мореплавания, он взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – заключили в ведомстве.

https://vz.ru/news/2021/10/15/1124309.html – цинк

Само собой, если не проявлять необходимую жесткость, с каждый разом подобные провокации будут все более наглыми, так как США в первую очередь проверяют, насколько далеко они могут зайти в подобной тактике. И зайдут они так далеко, насколько Россия им позволит.

Стоит также отметить, что подобные провокации, как и претензии Японии на Курилы, направлены на оспаривание существующих границ РФ

Источник: Colonel Cassad



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