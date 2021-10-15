 

Курс биткоина впервые за полгода превысил $60 тыс.

15.10.2021, 19:20, Новости дня
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Цена криптовалюты колебалась в пределах $59,9–60,3 тыс. Стоимость биткоина растет на фоне уверенности трейдеров, что регуляторы США одобрят фьючерсный ETF на биткоины. Это индексный фонд, акции которого торгуются на бирже, сообщило Reuters.

Инвесторы в криптовалюту ждали одобрения первого американского фонда ETF для биткоинов, добавило агентство.

По данным Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена разрешить первому американскому биржевому фонду ETF начать торги на следующей неделе.

В четвертом квартале этого года стоит ожидать развития фондов ETF для биткоинов в США, спрогнозировал руководитель исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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