 

LinkedIn прекратит работу в Китае из-за цензуры

15.10.2021, 19:20, Новости дня
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Такое решение последовало за ужесточением Пекином правил регулирования интернета. 

“Несмотря на то, что мы добились успехов, помогая китайским пользователям находить работу и возможности в сфере экономики, мы не смогли добиться того же успеха в более социальных аспектах обмена и получения информации. Мы сталкиваемся с гораздо более сложной рабочей средой и высокими требованиями соответствия в Китае”, – указали в LinkedIn.

Компания Microsoft, владеющая LinkedIn, заменит локализованную версию платформы в Китае на новое приложение InJobs, разработанное специально для этой страны. В InJobs не будет социальной ленты и возможности делиться сообщениями или статьями, отметила компания.

Газета The Wall Street Journal написала, что коммунистическая партия Китая усиливает контроль над крупнейшими технологическими компаниями, частными предприятиями и комментариями в интернете. Источники издания сообщили, что в марте этого года регуляторные органы Китая рекомендовали LinkedIn внимательнее модерировать контент. В последние месяцы LinkedIn уведомил некоторых китайских активистов, правозащитников, ученых и журналистов о блокировке их профилей за наличие запрещенного контента.

Контекст:

Соцсеть LinkedIn заработала в Китае в 2014 году. Тогдашний руководитель LinkedIn Джефф Вайнер сказал, что компания поддерживает свободу слова, но выполняет требования местной цензуры.

По информации The Wall Street Journal, LinkedIn в Китае используют бизнесмены для связи с иностранными клиентами. Приложение помогает им повысить продажи. Многие китайские пользователи, особенно работающие в технологическом секторе, используют местный аналог –  приложение Maimai, которым управляет Beijing Taou Tianxia Technology Development Co. Ltd.

Конкурентом LinkedIn на китайском рынке приложений для поиска работы является компания Zhaopin Ltd.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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