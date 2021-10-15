 

Американскому военному атташе указали на непрофессионализм экипажа эсминца

15.10.2021, 19:11, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканский военный атташе вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа американского эсминца Chafee, сообщили в ведомстве.

«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Атташе также указали на непрофессионализм американских моряков, на грубое нарушение правил предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.

Пентагон решил не комментировать происшествие с эсминцем Chafee.



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