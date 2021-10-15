Эксперт: Пользователи должны иметь возможность отключения рекомендательных алгоритмов соцсетей

«Мало кто читает до конца пользовательские соглашения. Но каждый человек рано или поздно задается вопросом: «Зачем мне подсовывают именно эту рекламу?»»,– сообщил газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев. Ранее стало известно, что в Госдуме готовится закон, обязывающий онлайн-платформы дать пользователям возможность отключать алгоритмы, формирующие в его ленте специально подобранный контент.

«Этот законопроект, в частности, должен решать два вопроса – защитить право гражданина на приватность и право, позволяющее россиянам видеть, как устроены рекомендательные сервисы, чтобы пользователи, исходя из этого, уже могли сами принимать дальнейшие решения», – отметил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ Александр Журавлев.

Рекомендательные сервисы опираются на метаданные, собранные о пользователе, отметил эксперт. «Часть этих сведений – по сути личная информация. Когда вы регистрируетесь в очередной социальной сети, вы фактически соглашаетесь, чтобы сеть отслеживала ваше поведение не только внутри, но и за ее пределами, – на других ресурсах, которые «партнерствуют» с данной сетью. Мало кто читает до конца пользовательские соглашения. Но каждый мыслящий человек рано или поздно задается вопросом: «А почему мне это показывают? Зачем мне подсовывают именно эту рекламу? Задача законодателей – дать право пользователю в понятной форме видеть, почему перед ним на экране мелькает в данный момент именно эта реклама или эта агитация за политического лидера, или какой-либо другой контент». По моему мнению, было бы логично наделить человека в такой ситуации правом выбора.

«В данном случае речь идет о вашей личной информации. Она сегодня используется разным образом. Во многих случаях мы и не подозреваем, что она передается третьим лицам для обработки, а впоследствии используется, чтобы нас склонить к определенному выбору», – подчеркнул эксперт.

Авторы законопроекта не только беспокоятся о сохранности тайны персональных данных граждан, но и дают самим россиянам право выбора – фильтровать ли контент, который будет появляться перед ними на экране. «Если вас и так все устраивает, вы остаетесь в существующей системе, ничего не меняется. А если вы этого не хотите, если вы считаете, что вам дают рекомендации, которые по своей природе подменяют ваши предпочтения? Если вам предлагают неинтересные акции и рекламу? Государство должно защитить ваше право отключить такой функционал и перейти на тот функционал, который позволяет общаться в соцсетях без назойливой неприятной рекламы», – считает Журавлев.

Как пишет в пятницу «Коммерсант», проблемой работы алгоритмов в парламенте занялись еще весной. Соответствующий законопроект начал готовить председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (ЕР). В настоящее время документ дорабатывается, – так что инициатива может стать одной из первых, которую внесут на рассмотрение депутаты нового созыва. Инициатива позволит властям контролировать работу рекомендательных систем, продвигающих в социальных сетях, новостных агрегаторах, аудиовизульных сервисах специально подобранный контент, товары и услуги. Такие алгоритмы есть, в частности, у «ВКонтакте», Instagram, YouTube, «Кинопоиска», «Яндекс.Музыки». Закон обяжет все эти и другие платформы обеспечить рядовым пользователям возможность отключения систем рекомендаций.

Как отмечал Журавлев ранее в интервью газете ВЗГЛЯД, по всему миру началось активное создание законов, регулирующих деятельность глобальных интернет-платформ. РФ также стоит усилить законодательство в этой сфере, используя и опыт западной Европы. Так эксперт прокомментировал выступление одного из австрийских министров, назвавшего сетевые платформы «пятой властью».