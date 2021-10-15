Компании ТЭК раскрыли методы взаимодействия с молодежью

Итоги исследования компаний ТЭК презентовали на «Российской энергетической неделе». Оно показало, что 93% предприятий взаимодействуют со школьниками и студентами по линии профориентации, олимпиад, поступления в вузы.

Руководители Минэнерго, Росмолодежи, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и 33 компании ТЭК встретились в рамках молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя», где обсудили сотрудничество в рамках молодежной политики ТЭК в 2022 году.

«Лицом любой компании являются ее специалисты, а в особенности молодые люди, которые, несомненно, будут определять повестку завтрашнего дня. Крупнейшие работодатели ведут свою политику по формированию кадрового резерва, однако призываем их к общей интеграции и более тесному взаимодействию с органами власти. Работа с молодежью на государственном уровне должна быть синхронизирована с деятельностью компаний. Это позволит нам воспитать перспективные кадры, которые будут способствовать достижению поставленных целей», – приводятся слова замминистра энергетики РФ Анастасии Бондаренко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Она также отметила, что многие корпоративные проекты стали визитной карточкой молодежной политики ТЭК и создали возможности для молодых людей проявить себя в профессии.

В свою очередь, директор фонда «Надежная смена» Артем Королев поделился результатами исследования, посвященного молодежной политике, проведенного среди 44 компаний ТЭК.

«В 93% компаний есть молодежные советы, которые занимаются физкультурно-оздоровительными, туристическими и культурно-массовыми мероприятиями, социальным волонтерством, профориентацией и развитием молодежи. В 64% компаний есть целевой набор студентов, а самые распространенные форматы работы с вузами – это партнерство без отдельного финансирования: целевые программы, привлечение практикантов, совместные мероприятия (52%); поддержка проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей», в частности инженерного чемпионата «CASE-IN», конкурса управленцев «Лидеры России», конкурса «Студент года» и других (25%);а 19% реализуют в вузах стипендиальные программы, закупают оборудование и т.д.», – сообщил Королев.

Исследование показало, что компании чаще всего работают со школьниками через профильные группы и классы (23%) или проводят школьные олимпиады (21%).

Также, согласно результатам исследования, 95% компаний продолжает работу с молодыми специалистами: реализуются программы адаптации, наставничества, поддержки мотивации. Эти программы, по мнению работодателей, помогают адаптировать молодых специалистов к производству, заполнить узкопрофильные специальности, не допустить оттока кадров и укрепить кадровый резерв.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о поддержке чемпионата «CASE-IN», как одного из мероприятий плана «ТЭК для молодежи».

По его словам, школьникам чемпионат позволяет получить дополнительные баллы ЕГЭ для поступления уже в 42 вуза, студенты могут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру, а также получить приглашения на практику или стажировку от постоянно растущего пула работодателей. Для молодых специалистов чемпионат служит двигателем профессионального и карьерного роста.

«Сейчас все наши проекты и конкурсы доступны участникам чемпионата «CASE-IN». Каждый школьник, студент или молодой специалист может найти для себя, в дополнение к чемпионату, интересный проект, который позволит ему узнать что-то новое и реализовать свой потенциал. У нас уже есть немало примеров, когда участники «CASE-IN» добивались успеха в других наших проектах, олимпиадах и соревнованиях. Мы рассчитываем, что инициативы платформы «Россия – страна возможностей» будут востребованы и полезны для молодежи ТЭК», – сообщил Комиссаров.

«Росмолодежь в сотрудничестве с партнерами делает большой акцент на этой работе. В частности, мы проводим Всероссийский грантовый конкурс для молодежи от 14 до 35 лет, где ребята могут попробовать свои силы в различных направлениях: волонтерство, масс-медиа, здоровый образ жизни, институт семьи и многое другое. Наши победители имеют возможность получить гранты до 3 млн рублей. Проводя такие проекты, мы стимулируем молодых людей к новым большим открытиям, помогаем им раскрывать свои таланты на федеральном уровне и подняться ввысь по карьерной лестнице», – сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов. Он добавил, что в РФ 40 млн молодых людей, и вопросы их поддержки широко обсуждаются на правительственном уровне.

Самые эффективные практики работы с молодежью участникам круглого стола презентовали представители руководства отраслевых компаний: директор по персоналу АО «СО ЕЭС» Байрта Первеева, управляющий директор по эффективности производства ООО «СИБУР» Рустам Галиахметов, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») Юлия Кузнецова, начальник управления оценки и развития персонала ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» Олег Романовский и директор департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Алексей Ткачев.

Результатом встречи станет очередной Общероссийский план молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования («ТЭК для молодежи»). План с 2019 года совместно реализуют Минэнерго, Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежь и президентская платформа «Россия – страна возможностей».