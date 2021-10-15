 

На Украине выкорчевали последнюю берёзу

15.10.2021, 18:51, Разное
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Торжественная церемония корчевания последней оставшейся на Украине берёзы состоялась вблизи Золочева Львовской области. Участниками мероприятия стали бойцы добровольческих батальонов, чиновники областной администрации, представители общественности и духовенства. Речь на церемонии произнёс губернатор Львовской области Максим Козицкий.

«Поздравляю вас, господа, с этим торжественным днём. Сегодня мы избавились от последнего символа кацапской оккупации Львовщины – берёзы. За последние пять лет проведена колоссальная работа по декоммунизации. Возможно, сегодня не все смогут оценить её плоды, но наши потомки это оценят. Так поднимем же тост за то, чтобы ни один кацап больше не ступил на священную украинскую землю, чтобы ни одна берёза не пустила у нас свои кацапские корни», – сказал губернатор, подымая бокал шампанского.

После его слов дерево разрубили на куски и сожгли. Процесс сопровождался выступлением местных фольклорных коллективов. Место, где росла берёза, окропил святой водой священник Украинской греко-католической церкви. Зола, оставшаяся после сожжения, отправилась во Львов и высыпана у дверей синагоги. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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