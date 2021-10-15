Слава освободителей. В Банги чествуют русских инструкторов

Российские инструкторы, которых западные СМИ часто рассматривают как сотрудников “ЧВК Вагнера”, работают в ЦАР по приглашению правительства. Они отвечают за подготовку национальной армии. За время работы россияне обеспечили обучение вооруженных сил ЦАР (FACA) и полиции. Благодаря усилиям россиян, армия смогла нанести поражение террористическим группировкам, орудующим в стране, и вернуть мир в республику.

Торжественная церемония прошла в здании парламента в присутствии высших чиновников страны, депутатов и членов общественных организаций.

Документ гласит:

“В борьбе, которую наш народ в течение нескольких лет ведет с помощью вооруженных сил (FACA), а также сил обороны и безопасности (FDS) против террористов, деятельность российских инструкторов продемонстрировала эффективность, особенно в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками.

Центральноафриканская Республика, 15 октября 2021 года от имени всех избранных представителей нации и от себя лично я сердечно поздравляю вас с вашей храбростью, а также выражаю нашу постоянную поддержку в стремлении к достижению цели. Ваша благородная миссия и ее результаты признаны людьми, которых мы имеем честь представлять в Национальном собрании.

Примите уверения в моем самом высоком уважении.

Председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи”.

Лидер СОМБ поблагодарил правительство и народ республики за признание заслуг россиян и выразил уверенность, что сотрудничество будет только крепнуть.

Для России успех в ЦАР – большой успех на международной арене. Долгие годы многим казалось, что принести мир в республику – невыполнимая задача. Страна была наводнена международными террористами, бандитами и наемниками. Однако задача была успешно решена: российские специалисты показали, что невыполнимых задач для них нет.