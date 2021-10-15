Минздрав рекомендовал лечение моноклональными антителами для уязвимых пациентов с COVID-19



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Кому показано лечение моноклональными антителами?

В рекомендация упоминаются однокомпонентные (сотровимаб, регданвимаб), а также комбинированные (бамланивимаб+этесевимабом; касиривимаб+имдевимабом) препараты. Все эти лекарства не зарегистрированы на территории РФ, поэтому Минздрав допускает их назначение только по решению врачебной комиссии и при наличии разрешения на временное обращение в условиях чрезвычайной ситуации.

Применение моноклональных антител рекомендуется условиях стационара, в том числе дневного, и не позднее 7-го дня от начала болезни.

«Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

В первую очередь лечение моноклональными антителами показано беременным и недавно родившим женщинам с COVID-19 из групп риска и детям старше 12 лет с иммунодефицитом, с онкогематологическими заболеваниями и после трансплантации органов. К приоритетным группам пациентов также относятся дети старше 12 лет с тяжелыми хроническими патологиями и люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями.

Половине пациентов с COVID-19 в РФ назначают лекарства с недоказанной эффективностью

К сожалению, в РФ рекомендуются не только подтвердившие эффективностью схемы лечения, но также “фуфломицины” и небезопасные препараты.

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Как действуют эти препараты и насколько они эффективны?

Обычно антитела против коронавируса SARS-CoV-2 появляются в организме на 13-й день болезни, концентрация нейтрализующих антител растет до 23-го дня. У людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, со временем концентрация антител как правило выше, чем у тех, кто переболел легко. Однако иммунный ответ (выработка антител) у них может быть запоздалым, что способно негативно влиять на течение болезни.

Моноклональные антитела производятся в лаборатории и имеют тот же механизм действия, что и нейтрализующие антитела, которые вырабатывает собственная иммунная система. Таким образом, эти препараты помогают организму бороться с инфекцией в том случае, если иммунный ответ запаздывает.

Исследования с участием амбулаторных пациентов с COVID-19 показали, что моноклональные антитела могут снижать вирусную нагрузку, сокращать время болезни, уменьшать риски госпитализации и смерти. Позже стало известно, что эти препараты могут помочь и госпитализированным пациентам, у которых еще не выработались антитела. Этот эффект подтвердился в ходе крупного исследования RECOVERY, котором оценивалась эффективность моноклональных антител касиривимаб и идевимаб компании Regeneron.

Во время распределения пациентов в группы различного лечения ученые проверили наличие антител к коронавирусу. Из 9875 участников антитела были у половины (сероположительная группа), отсутствовали – у трети (сероотрицательная группа). У сероотрицательных пациентов с тяжелым течением COVID-19, которые получали стандартное (не экспериментальное) лечение, риск смерти был 30% – в два раза выше, чем у сероположительных.

Лечение моноклональными антителами снизило риск смерти сероотрицательных пациентов в течение 28 дней до 24% – на 20% по сравнению с результатами при обычном лечении, уменьшило продолжительность госпитализации в среднем на 4 дня и потребность в ИВЛ (30% против 37% в контрольной группе).