Главред – Киеву не стоит думать, что визит главы Пентагона поможет решить глобальные вопросы

Визит главы Минобороны США Ллойда Остина на Украину не поможет Киеву в решении глобальных вопросов, поскольку он не тот человек, с которым такие вопросы решаются в принципе, считает эксперт по вопросам международной политики Игорь Куса. Как он пишет для портала «Главред», единственное, на что после этого визита может рассчитывать Украина, так это на увеличение поставок вооружения, если об этом в итоге смогут договориться.



Reuters

Глава Минобороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Украину в рамках европейского турне, которое сейчас готовится Пентагоном. Как считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Игорь Куса, скорее всего, на встрече с ним будут обсуждаться вопросы, связанные с возможностью увеличить поставки вооружения на Украину, и действующие проекты, которые есть между Киевом и Вашингтоном.

Как продолжает эксперт в заметке для портала «Главред», возможно, у США также есть желание инспектировать ситуацию в плане освоения выделения Украине прямой военной и финансовой помощи и обсудить вопросы, связанные с противодействием России, учитывая активизацию двусторонних контактов на этом направлении между Россией и Штатами в связи с визитом Виктории Нуланд.

«То есть, по сути, основная цель визита — сверить часы по вопросам военной безопасности», — пишет эксперт.

Он также добавил, что решения глобальных вопросов после визита главы Пентагона ждать не стоит, так как он не тот человек, с которым такие вопросы решаются в принципе. Поэтому единственное, на что после этого визита может рассчитывать Украина, так это на увеличение поставок вооружения, если об этом в итоге договорятся.