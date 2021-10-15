 

Die Welt – цены на газ рискуют стать ещё более нестабильными в будущем

15.10.2021, 18:38, Новости дня
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Нынешний скачок цен на газ может оказаться далеко не последним, пишет Die Welt. Эксперты в области энергетики отмечают, что газ ещё долго будет оставаться важным источником энергии, а цена на него может расти из-за отсутствия инвестиций в газовую инфраструктуру, а также из-за роста спроса, в первую очередь, в Азии.


Reuters

Сильный рост цен на газ и электричество уже является проблемой не только для бедных слоёв населения, но и для среднего класса, пишет Die Welt. Ситуация доходит до того, что в минувшую среду Еврокомиссия представила список мер о том, как защитить граждан и предприятия ЕС от роста цен на энергию.

При этом эксперты предупреждают, что нынешний рост цен не является однократным явлением и ценовые скачки могут повториться в будущем, причём одной из их причин будет внедрение зелёных технологий.

Как пишет Die Welt, нынешняя ситуация показывает, что основным фактором роста цен на энергию является рост цены на газ, обусловленный высоким спросом после пандемии, пустыми газовыми хранилищами, сокращёнными поставками из России, а также международной конкуренцией за доступный СПГ. При этом в ЕС 20% от всего электричества генерируется с помощью газа: к тому же в этом году ветряные и солнечные электростанции произвели меньше электричества, чем обычно.

Подобный сценарий может повториться и в последующие годы, отмечает издание, причём не только в Европе, но и по всему миру. По словам эксперта Никоса Цафоса, нет никаких оснований предполагать, что в мире с менее высокими выбросами углекислого газа будут более низкие цены на энергию. Проблема состоит в том, что газ будет играть важную роль при переходе к зелёной экономике, пишет Die Welt. Европа ещё десятилетиями будет зависеть от газа, даже несмотря на активное развитие альтернативных источников энергии. Согласно расчётам Еврокомиссии, газ будет оставаться «переходным топливом» в ЕС вплоть до 2050 года.

Эксперты отмечают, что в таких условиях европейские предприятия вряд ли будут активно инвестировать в газовую инфраструктуру, даже несмотря на то, что газ ещё долгое время будет актуальным, пишет Die Welt. Как следствие, в условиях отсутствия достаточных инвестиций энергетический рынок станет менее стабильным, что в свою очередь создаст почву для новых скачков цен. По мнению Никоса Цафоса, цены могут стать ещё более нестабильными, чем сейчас.

Ситуацию может также усугубить ожидающийся рост мирового спроса на газ, пишет издание. Эксперт в области энергетики Симоне Тальяперта считает, что основным источником роста спроса будет Азия и, в первую очередь, Китай. Пекин будет закупать газ в рекордных объёмах, чтобы заменить свои ТЭС, вырабатывающие большое количество углекислого газа.



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