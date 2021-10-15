Кухта: Добыча газа с помощью мировых компаний, инвестиции в энергоэффективность и реорганизация системы субсидий решат большинство наших энергетических проблем

Каким может быть план выхода из нынешнего энергетического кризиса и что делать для недопущения таких кризисов в будущем?

Проблемы сегодня у всей Европы, и мы на фоне некоторых стран еще неплохо выглядим. Но выходы из этой ситуации у каждой страны свои.

Краткосрочно мы план выхода уже воплощаем в жизнь. Надо ограничить тарифы для населения. Так же сейчас будет в половине европейских стран. Обеспечить, чтобы необходимые объемы газа и угля были в хранилищах и на складах. Это делается. Выделить на это деньги. Если денег нет – взять в долг. Делать это надо максимально прозрачно. Здесь у нас есть определенные проблемы, потому что мы из одного государственного банка бросаем деньги на другую государственную компанию, потом она другой государственной компании платит, то есть немного непрозрачно это происходит… А если оно непрозрачно, то немножко может по карманам оседать, а у нас свободных денег нет, чтобы кто-то карманы себе набивал. Но это решение. И потом весной мы будем садиться и думать, что с финансовой проблемой делать.

Но параллельно сейчас надо закладывать механизмы, как сделать так, чтобы в следующем году или через два года это не повторилось. И здесь, конечно, пункт номер один – это собственная добыча газа, которую надо поднимать. Она у нас растет у частных игроков – не очень сильно, но растет – и падает у государства. Почему она падает у государства? Потому что программу газодобычи, говорят, завалили. Ну, если честно, она завалилась сама. Потому что там проблема не в том, что, знаете, был плохой человек – [председатель правления НАК “Нафтогаз України” в 2014–2021 годах Андрей] Коболев или [премьер-министр Украины в 2016–2019 годах Владимир] Гройсман, или мэр Полтавы, или кто-то еще – и он завалил. Уберем, поставим хорошего человека – и газ пойдет. Не пойдет.

Как завалилась знаменитая программа “20/20”, по которой наше государство должно добывать 20 млрд кубометров только государственного газа уже в прошлом году? Очень просто. Местные власти в Полтавской области, где основные залежи газа, не давали лицензии. Различные криминальные и финансовые группировки эту власть активно коррумпировали, чтобы она не давала лицензии “Нафтогазу”, а взамен давала им. “Нафтогаз” не мог разобраться, как ему вообще бурить. Делали это по ужасным технологиями 70-х годов. Испоганили, простите, определенные газовые пласты. Оказалось, они не могут добывать современными технологиями и в тех сложных условиях, в которых уже надо добывать газ. Потому что газ, который легко добывался, добыли в Украине еще в Советском Союзе в 60-е годы. Там, где в Западной Украине у нас теперь газохранилища. Центральная власть “Нафтогазу” не помогала. Мешала, играла в политические игры. То есть все отстаивали какой-то свой интерес, был хаос, бардак и сама система не работала. Из-за этого у нас рухнула газодобыча. И если мы сейчас там поменяем людей и с той же системой снова будем пробовать добывать газ, гарантирую – будет то же самое. Никакого роста добычи не будет. Поэтому надо менять систему.

Что значит менять систему? Надо привлечь мировые компании, чтобы они нам добывали газ. Это не значит, что мы должны продать им свои недра. Абсолютно нет. Не надо этого делать. Но можно спокойно на условиях концессии или так называемого соглашения о разделе продукции сдать им те новые участки, которые “Укргазвидобування” (эта компания в “Нафтогазі” занимается газодобычей) не способна сама освоить. Привлечь их, заключить с ними контракты, чтобы часть этого газа они отдавали нам по ограниченными ценам. Именно этот газ будет идти населению. И тогда мы четко будем понимать уровень тарифов, потому что у “Нафтогазу” есть свой газ, который постепенно уходит со склада, а новые скважины построят для нас уже мировые компании, которые часть газа будут отдавать нам. И тогда мы покроем потребности населения. По ограниченным тарифам, с понятным ценообразованием. Не будет, что “Нафтогаз” у нас банкрот. Не будет, что у нас дыра в бюджете. Будет четко понятно, откуда что берется. И таким образом мы как минимум перекроем потребности населения. А дальше эти компании будут продавать газ промышленности, экспортировать его. В принципе, если их нормально привлечь, они спокойно за пару-тройку лет сделают нас энергонезависимыми. Это реальное, серьезное решение, а не разговоры. Оно не о том, что задницы в креслах поменять и все типа решится. Не решится. Никогда эта смена задниц в креслах в Украине ничего не решала. Решает изменение подхода. Это первое, что надо сделать. Это означает, что “Нафтогаз” надо реорганизовать. Нужно честно сказать, что “Нафтогаз” – это просто поставщик газа для населения. А с этими инвесторами должна работать, заключать контракты и добывать вместе с ним газ компания “Укргазвидобування”.

Второе решение – наконец запустить программы энергоэффективности, вложить в них деньги и перестать жаловаться. Да, они долго окупаются, но лет через пять они же окупаются. Однако это реальный способ физически снизить потребление. Потому что если поутеплять дома, отремонтировать теплоцентрали там, где из труб идет пар, [то будут меньшие потери топлива]. Меньшие потери – меньше газа надо зимой. Соответственно, меньше зависимости от того, а не выключат ли нам россияне газ.

И третье решение – да разберитесь уже с субсидиями! Достаточно абсурдных норм! Знаете, как это делается? Их придумывают в Минфине и Минсоцполитики. Садятся люди, оторванные от реальности. “Ну давайте, если два автомобиля и им более 15 лет (а может, более 14 лет или 20 лет – как на душу ляжет этому человеку), тогда не даем субсидии, а если только один такой автомобиль, то даем”. А потом какая-то бабушка в селе не может доказать, что ее ржавые советские “Жигули” не старше 15 лет. С этим надо капитально разбираться и реорганизовывать систему. Минфин и Минсоцполитики все-таки должны сделать эту систему удобной для людей. Да, конечно, мы не можем раздать деньги всем. Миллионерам точно не надо давать субсидии. Но сейчас – в условиях, когда не хватает газа, не хватает ресурсов, высокие тарифы – думать надо не о том, как сэкономить на субсидиях, а о том, как ими обеспечить всех, кому это нужно.

Эти три решения – добыча газа с помощью мировых компаний, инвестиции в энергоэффективность и реорганизация системы субсидий так, чтобы она была удобной для людей, – [могут улучшить ситуацию в энергетической сфере]. За пару-тройку лет это решит нам большую часть наших энергетических проблем.

Источник: Pavlo Kukhta / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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